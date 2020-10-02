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'a Akbaba şoku! 15 milyon Euro...

, iki sezon önce 'nin elinden kaptığı Akbaba transferinde büyük zarara uğradı. Aslan'ın bonservisine 4 milyon Euro ödediği yıldız futbolcunun sözleşmesine de özel bir madde koyduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 2.10.2020 10:13 Son Güncelleme: 2.10.2020 10:16 ABONE OL
Galatasaray'a Emre Akbaba şoku! 15 milyon Euro...

İki sene önce 'nin elinden kapan , Akbaba için 'a 4 milyon euro bonservis ödemişti.

Galatasaray'a Emre Akbaba şoku! 15 milyon Euro...

Ayağı iki kere kırılan , tam 1 bir yıl sahalardan uzak kaldı ve sarı-kırmızılı kulübe beklenen katkıyı sağlayamadı.

Galatasaray'a Emre Akbaba şoku! 15 milyon Euro...

Yönetimin Avrupa'ya satma hayali kurduğu başarılı futbolcunun sözleşmesine özel madde koydurduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'a Emre Akbaba şoku! 15 milyon Euro...

1.750 milyon euro garanti ücreti ile sarı-kırmızılı takımda en fazla kazanan yerli oyuncu unvanına sahip , 15 milyon euro'ya serbest kalma hakkına sahipti.

Galatasaray'a Emre Akbaba şoku! 15 milyon Euro...

27 yaşındaki 10 numara sakatlıklar yüzünden değerini kaybederken, , büyük yatırım yaptığı yıldız oyuncudan şimdilik zarar etti.

Galatasaray'a Emre Akbaba şoku! 15 milyon Euro...

1 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu ile bu sezon yönetimin yeniden masaya oturması bekleniyor. Yıllık ücretini TL'ye çeviren oyuncunun yine bu şartlarda teklif edilecek bir sözleşmeye vereceği yanıt da merakla bekleniyor.

Galatasaray'a Emre Akbaba şoku! 15 milyon Euro...

Oyuncunun 'da kalmak istediği ve form durumuna göre de sözleşme uzatmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Galatasaray'a Emre Akbaba şoku! 15 milyon Euro...

MİLLİ ARADAN SONRA DÖNECEK

Geçtiğimiz sezon oynanan ve 2-2 sona eren maçında yaşadığı sakatlığın ardından Akbaba yeniden tedavi dönemine girmişti.

Galatasaray'a Emre Akbaba şoku! 15 milyon Euro...

Ağır bir sakatlık daha yaşayan oyuncunun için verilen ara sonrasında takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Galatasaray'a Emre Akbaba şoku! 15 milyon Euro...

için verilen ara 15 Ekim'de bitecek ve de bu tarihten itibaren Florya'da takım arkadaşlarına katılacak.

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Galatasaray'a Emre Akbaba şoku! 15 milyon Euro...
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