Son dakika: Fenerbahçe'de 5 isim kadroya alınmadı!

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, saat 19:00'da Ülker Stadı'nda ligin yeni takımlarından Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
Sarı lacivertli takım, yeni sezonda ilk iç saha galibiyetini almayı hedeflerken Fatih Karagümrük iyi gidişatını sürdürmek istiyor.
Fenerbahçe, Süper Lig'e o sezon yükselen takımlarla çıktığı son 11 maçı kaybetmedi. Sarı lacivertli ekip bu 11 maçın 6'sını kazandı.
CISSE OYNAYACAK MI?
Fenerbahçe'de 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Papiss Cisse'nin de bu maç öncesi lisansı çıkartıldı.
Senegalli futbolcu, teknik heyetin görev vermesi halinde Karagümrük karşısında formasını giyebilecek. Erol Bulut'un Cisse'yi yedek soyundurması ve gidişata göre oyuna dahil etmesi bekleniyor.
DENİZ TÜRÜÇ KARARI!
Erol Bulut'un ekibinde geçen hafta Galatasaray derbisine ilk 11'de çıkan Deniz Türüç bu maçta ise kadroda yer almayacak.
5 İSİM KADRODA YOK
Fenerbahçe'de Zanka, Rodrigues, Dirar, Deniz ve Serdar Aziz, Fatih Karagümrük maçı kadrosuna alınmadı. (A Spor)