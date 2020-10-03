Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'de 5 isim kadroya alınmadı!

Son dakika: 'de 5 isim kadroya alınmadı!

'in 4. haftasında sahasında 'ü konuk edecek olan 'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Deniz 'ün kadro dışı bırakıldığı haberini yalanlasa da, bu ismi Karagümrük maçı kadrosuna almadı. Kanarya'da Türüç'ün yanı sıra 4 flaş isim daha kadroda kendisine yer bulamadı. İşte o yıldızlar...

Giriş Tarihi: 3.10.2020 15:17 Son Güncelleme: 3.10.2020 15:21 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe'de 5 isim kadroya alınmadı!

'in 4. haftasında , saat 19:00'da Ülker Stadı'nda ligin yeni takımlarından Fatih 'ü konuk edecek.

Son dakika: Fenerbahçe'de 5 isim kadroya alınmadı!

Sarı lacivertli takım, yeni sezonda ilk iç saha galibiyetini almayı hedeflerken Fatih iyi gidişatını sürdürmek istiyor.

Son dakika: Fenerbahçe'de 5 isim kadroya alınmadı!

, 'e o sezon yükselen takımlarla çıktığı son 11 maçı kaybetmedi. Sarı lacivertli ekip bu 11 maçın 6'sını kazandı.

Son dakika: Fenerbahçe'de 5 isim kadroya alınmadı!

CISSE OYNAYACAK MI?

'de 1+1 yıllık sözleşme imzalayan 'nin de bu maç öncesi lisansı çıkartıldı.

Son dakika: Fenerbahçe'de 5 isim kadroya alınmadı!

Senegalli futbolcu, teknik heyetin görev vermesi halinde karşısında formasını giyebilecek. 'un Cisse'yi yedek soyundurması ve gidişata göre oyuna dahil etmesi bekleniyor.

Son dakika: Fenerbahçe'de 5 isim kadroya alınmadı!

DENİZ TÜRÜÇ KARARI!

'un ekibinde geçen hafta derbisine ilk 11'de çıkan Deniz bu maçta ise kadroda yer almayacak.

Son dakika: Fenerbahçe'de 5 isim kadroya alınmadı!

5 İSİM KADRODA YOK

'de Zanka, Rodrigues, Dirar, Deniz ve , Fatih maçı kadrosuna alınmadı. (A Spor)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler... Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020-2021 Ortaokul ve liseler için okullar açılacak mı, ne zaman açılıyor?
Galatasaray'a Emre Akbaba şoku! 15 milyon Euro...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması! Okulların açılmasıyla ilgili önemli değişiklik...
Yemek siparişinde akılalmaz dolandırıcılık! Siparişe bu notu yazıp para ödemiyorlar!
Bedava tablet, bilgisayar ve laptop başvuru formu ve ekranı! MEB, belediyelerin ve Acun Ilıcalı bedava ücretsiz tablet dağıtımı kampanyası başvuru nasıl yapılır?
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, düşecek mi? 3 Ekim 2020 canlı ve güncel rakamlar...
Aleyna Çakır cinayeti hakkında son dakika gelişmesi! Komşusu açıkladı: "Ümitcan Uygun zorla..."
Son Dakika Haberi: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları! Konut kredisi faiz oranları ne kadar?
BİM 9 Ekim 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler, hangi ürünler bulunuyor?
SON DAKİKA | Okullar ve liseler ne zaman açılacak? Ortaokul ve liseler yüz yüze eğitime başlayacak mı? MEB'den flaş açıklama
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe'de 5 isim kadroya alınmadı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA