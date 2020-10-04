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Teknik Direktörü 'dan yönetime gönderme!

'in 4. haftasında sahasında 'ne 1-0'lık skorla kaybeden ve Süper Lig'deki dördüncü maçında 2, bu sezonki 6. resmi maçında ise dördüncü mağlubiyetini alan 'ta maç sonunda çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Yalçın, Beşiktaş yönetimine de göndermede bulundu. İşte Sergen Yalçın'ın sözleri...

Giriş Tarihi: 4.10.2020 18:47 Son Güncelleme: 4.10.2020 19:18 ABONE OL
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan yönetime gönderme!

, 'in 4. haftasında Vodafone Park'ta 'ne 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü , açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan yönetime gönderme!

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:
Çok vasat bir oyun vardı. Beklentinin çok uzağındaydık. Bu müsabakayı böyle kazanamazdık.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan yönetime gönderme!

Oyunun karşılığı mağlubiyet. Geçen hafta sahanın içine girmek istemiyorum demiştim. Maalesef oynanan oyun ve mücadele sağlıklı görünmüyor. Sezonun başındayız.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan yönetime gönderme!

Transferlerle ilgili şöyle konuşuluyor yönetimden: 'Hocamızın istediği oyuncuları alıyoruz'. Arada benim istediğim oyuncular da var transferlerde ama çok bizim istediğimiz oyuncuların alındığını söylemek çok sağlıklı olmaz. İpler kopma noktasına gelmeye başladı. Birçok sebebi var tabii. Mart ayından beri yapılan planlamayla ilgili sorunlar var.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan yönetime gönderme!

"Beni kardeşim üzerinden vurmaya kalktılar. Gürsoy'un transferlerde hiçbir yetkisi yok. Bakın, ben kötü oyunun sorumluluğunu alırım. Ancak başkaları da gerekeni üstüne alsın. Bütün olaylar benim üzerime geliyor."

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan yönetime gönderme!

VASAT BİR OYUN VARDI
Transfer dönemi bittikten sonra olan biteni açıklamak isterim. Bahane üretiyor olmak istemem. Sahaya bakarsak vasat bir oyun vardı. Mücadele ve kazanma arzusundan uzaktık. Geride kaldığımız bir oyun oldu. Üzgünüz.


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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan yönetime gönderme!
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