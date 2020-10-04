Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan yönetime gönderme!

Transferlerle ilgili şöyle konuşuluyor yönetimden: 'Hocamızın istediği oyuncuları alıyoruz'. Arada benim istediğim oyuncular da var transferlerde ama çok bizim istediğimiz oyuncuların alındığını söylemek çok sağlıklı olmaz. İpler kopma noktasına gelmeye başladı. Birçok sebebi var tabii. Mart ayından beri yapılan planlamayla ilgili sorunlar var.