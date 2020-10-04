Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan yönetime gönderme!

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Vodafone Park'ta Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.
İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:
Çok vasat bir oyun vardı. Beklentinin çok uzağındaydık. Bu müsabakayı böyle kazanamazdık.
Oyunun karşılığı mağlubiyet. Geçen hafta sahanın içine girmek istemiyorum demiştim. Maalesef oynanan oyun ve mücadele sağlıklı görünmüyor. Sezonun başındayız.
Transferlerle ilgili şöyle konuşuluyor yönetimden: 'Hocamızın istediği oyuncuları alıyoruz'. Arada benim istediğim oyuncular da var transferlerde ama çok bizim istediğimiz oyuncuların alındığını söylemek çok sağlıklı olmaz. İpler kopma noktasına gelmeye başladı. Birçok sebebi var tabii. Mart ayından beri yapılan planlamayla ilgili sorunlar var.
"Beni kardeşim üzerinden vurmaya kalktılar. Gürsoy'un transferlerde hiçbir yetkisi yok. Bakın, ben kötü oyunun sorumluluğunu alırım. Ancak başkaları da gerekeni üstüne alsın. Bütün olaylar benim üzerime geliyor."
VASAT BİR OYUN VARDI
Transfer dönemi bittikten sonra olan biteni açıklamak isterim. Bahane üretiyor olmak istemem. Sahaya bakarsak vasat bir oyun vardı. Mücadele ve kazanma arzusundan uzaktık. Geride kaldığımız bir oyun oldu. Üzgünüz.