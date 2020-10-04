Son dakika! Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Balotelli sözleri!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan ve 1-0'lık mağlubiyetle sonuçlanan Gençlerbirliği maçı sonrası konuştu.

Yalçın, konusunda yönelyilen Balotelli sorusunu cevaplarken, 'ben veto etmedim' dedi.

Sergen Yalçın, konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "Balotelli'yi ben veto etmedim. Bu şartlarda, yüksek maliyetli ve istikrarsız bir oyuncunun sorumluluğunu almam, siz alıyorsanız tamam dedim. Ancak basında öyle yazılıyor ki, sanki her hazır oyuncu geliyor da ben veto ediyorum." dedi.