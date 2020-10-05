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Son dakika: 'i aldı

Son dakika haberleri... ekiplerinden , bir dönem forması giyen 'i Porto'dan transfer etti. Sarı-kırmızılı ekip, Porto ile arasındaki anlaşma gereği bu transferden 1 milyon 350 bin euro pay alacak.

Giriş Tarihi: 5.10.2020 20:11 Son Güncelleme: 5.10.2020 20:27 ABONE OL
Son dakika: Manchester United Alex Telles'i aldı

Bir dönem Galatasaray forması giyen Alex Telles, İngiliz devi Manchester United'a imza attı.

Portekiz devi Porto'da gösterdiği performansla dikkatleri çeken Brezilyalı sol bek, bu transferle birlikte Galatasaray'a da para kazandırdı. Telles'in 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 5 senelik sözleşme imzaladığı ifade edildi.

Galatasaray'ın bu transferden 1 milyon 350 bin euro kazanacağı öğrenildi.

Transferinin ardından açıklamalarda bulunan Telles, şöyle konuştu: "Manchester United gibi prestijli bir takıma gelmek büyük bir onur. Böyle bir yere gelmek için çok çok çalışmak zorundasınız. Başarılı olmak için elimden gelen her şeyi yapacağıma söz veriyorum. Porto'da birçok kupa kazandım, Manchester United'la da bunu devam ettirmek istiyorum. Manchester United formasını giyemk için sabırsızlanıyorum."


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Son dakika: Manchester United Alex Telles'i aldı
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