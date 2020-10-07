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PSV 'yi renklerine bağladı

Transferde adı bir dönem Glatasaray'la anılan Alman yıldız , Hollanda'nın yolunu tuttu. 28 yaşındaki ofansif orta saha, ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 7.10.2020 17:53 ABONE OL
PSV Mario Götze'yi renklerine bağladı

Hollanda Birinci Futbol Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven, Alman oyuncu Mario Götze'yi transfer etti.

Hollanda ekibinden yapılan açıklamada, Borussia Dortmund'dan ayrılan 28 yaşındaki oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Borussia Dortmund altyapısında yetişen Götze, 2013'te Bayern Münih'e transfer olmuş, 2016'da ise Borussia Dortmund'a dönmüştü.

Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı ile şampiyon olan Götze, finalde Arjantin'i mağlup ettikleri maçta tek golü atmıştı.

Götze, Bundesliga kariyerinde Borussia Dortmund ile iki, Bayern Münih ile üç lig şampiyonluğu yaşadı.

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PSV Mario Götze'yi renklerine bağladı
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