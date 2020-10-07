Son dakika: Erzurumspor - Trabzonspor maçı A Spor'da!

Trabzonspor, milli maç nedeniyle Süper Lig'e verilen iki haftalık arayı hazırlık karşılaşması ile değerlendirecek. Bordo-mavililerin Erzurumspor ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasını A Spor naklen yayınlayacak.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;

Süper Lig 2020 – 2021 sezonuna verilen milli arada Erzurumspor ile hazırlık maçı oynayacağız. 10 Ekim 2020 Cumartesi günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

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