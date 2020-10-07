Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Erzurumspor - Trabzonspor maçı A Spor'da!

Son dakika: Erzurumspor - maçı A Spor'da!

, nedeniyle 'e verilen iki haftalık arayı hazırlık karşılaşması ile değerlendirecek. ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasını A Spor naklen yayınlayacak.

Giriş Tarihi: 7.10.2020 15:33 Son Güncelleme: 7.10.2020 15:41 ABONE OL
Son dakika: Erzurumspor - Trabzonspor maçı A Spor'da!

Trabzonspor, milli maç nedeniyle Süper Lig'e verilen iki haftalık arayı hazırlık karşılaşması ile değerlendirecek. Bordo-mavililerin Erzurumspor ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasını A Spor naklen yayınlayacak.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;

Süper Lig 2020 – 2021 sezonuna verilen milli arada Erzurumspor ile hazırlık maçı oynayacağız. 10 Ekim 2020 Cumartesi günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor Galatasaray ve Fenerbahçe'ye fark attı! Son dakika: Trabzonspor Djaniny'nin evraklarını FIFA'ya yolladı!

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Yüz yüze eğitimin detayları belli oluyor! Cumartesi günleri okula gidilecek mi? Veliler...
Ermenistan Azerbaycan geriliminde flaş son dakika detayı! Ermenistan ordusunda kritik görevde yer alan komutan öldürüldü...
MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak, Kaçıncı sınıflar okula gidecek? Okullar 12 Ekim'de açılacak mı, ne zaman açılacak?
6 Ekim 2020 MasterChef’te eleme adayları kim oldu? Dün akşam MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?
Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral'ın ani ölümü sonrası komşulardan son dakika açıklaması geldi! Özgü Namal cenazeye...
SON DAKİKA HABERİ - Meteoroloji'den Marmara bölgesine flaş uyarı! Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek, dolu yağışı bekleniyor!
Son dakika haberi: Swinger şebekesine yapılan operasyonda 'iğrenç' ayrıntı ortaya çıktı! Çocuklarını odaya kilitlemişler...
6 Ekim 2020 SÜPER LOTO SONUÇLARI açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
SON DAKİKA | Özgü Namal’ın eşi Serdar Oral kimdir, kaç yaşında, nereli, ölüm nedeni nedir? Serdar Oral vefat etti!
PKK'lı Murat Karayılan'a büyük şok! Son dakika haberi: Amanoslardan gelen haberler Kandil'i karıştırdı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Erzurumspor - Trabzonspor maçı A Spor'da!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA