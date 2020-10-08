Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da teminat Fatih Terim!

'da teminat !

Son dakika haberleri... döneminde istediği takviyeleri yapamayan Galatasaray'da, camia daha önce forvetsiz, stopersiz şampiyonluklar yaşayan 'e güveniyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 8.10.2020 07:36 Son Güncelleme: 8.10.2020 07:40 ABONE OL
Galatasaray'da teminat Fatih Terim!

'da hüsranla geçen sezonun ardından camia nokta atışı bekliyordu. Sarı kırmızılı yönetimden de yeterince vakit olduğu ve ihtiyaç duyulan bölgelere transferler yapılacağı söylenmişti.

Galatasaray'da teminat Fatih Terim!

Bu ifadeler taraftarı heyecanlandırırken günler geçtikçe o beklenilen uçaklar inmedi. Transferin son gününde de takviyeler yapılmayınca eleştiri okları yönetime çevrildi.

Galatasaray'da teminat Fatih Terim!

Sarı-kırmızılı camia da daha önce eksik kadrolarla şampiyonluğa ulaşan 'in etrafında kenetlendi.

Galatasaray'da teminat Fatih Terim!

MEŞHUR ŞAPKA ORTADA
Cimbom'da şu anda en büyük güvence . Taraftarlar daha önce takımı stopersiz, forvetsiz şampiyon yapan, aldığı cezalarla tribünden takımı yöneterek zaferlere koşturan İmparator'a güveniyor.

Galatasaray'da teminat Fatih Terim!

Fotomaç'ın haberine göre camia bir kez daha 'in meşhur şapkasından yeni tavşanlar çıkarmasını bekliyor. Deneyimli çalıştırıcı önceki şampiyonluklarda bazı maçlarda stoper Donk'u forvette oynatmış, elinde hücum oyuncusu olmadığı takımı 4-6-0 taktiğiyle dizmişti. Radikal kararlarıyla Aslan'ı şampiyonluğa taşımıştı.

Galatasaray'da teminat Fatih Terim!

TAYLAN FARKI
'in bu sezon farklı bir rol verdiği Taylan Antalyalı seviye atlamıştı. 4 haftanın en dikkat çekici oyuncuları arasında yer alan genç futbolcu yakaladığı istatistiklerle de bunu kanıtladı. Taylan'ın G.Saraylı oyuncular arasında zirvede yer aldığı o rakamlar:

Topla buluşma 285
İsabetli pas 197
Kazandığı ikili müc. 24
Kaptığı top 7
Sahipsiz top kazanma 25

Galatasaray'da teminat Fatih Terim!

SAHAYA İNİYOR
Sarı-kırmızılılar, mücadelesinin hazırlıklarına bugün start verecek. yenilgisi sonrası bazı oyuncularını hedef alan "Sahada kendilerine yazık eden bir takım vardı" demişti. Deneyimli çalıştırıcının bugün oyuncuları ile bir toplantı yapacağı ve onları uyarması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberleri: MEB 500 bin ücretsiz tablet dağıtımı başlıyor! 500 bin tablet dağıtımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?
Son Dakika Haberi... Yüz yüze eğitimin detayları belli oluyor! Cumartesi günleri okula gidilecek mi? Veliler...
Son dakika haberi: Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral'ın ani ölümü sonrası komşulardan açıklama geldi! Özgü Namal cenazeye...
Kenan Doğulu'dan sürpriz paylaşım! Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu mutluluğunu bu sözlerle duyurdu "Bir çocuk gelir ve dünyayı değiştirir"
Meteoroloji'den son dakika dolu uyarısı! İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara’da etkili olacak yağış bekleniyor
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 7 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama
Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ! Gram, yarım, tam, ata, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
Emekli maaşlarına son dakika zam müjdesi geldi! En düşük ve en yüksek SSK ve BAĞKUR emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den günün fotoğrafı! Cesur sosyal medya paylaşımlarına eleştiri yağmıştı…
Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral toprağa verildi! Cenazedeki acı tesadüf dikkat çekti...
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da teminat Fatih Terim!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA