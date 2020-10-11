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Lens'ten yönetime şok teklif!

'ın yollarını ayırmak istediği , yönetime şok bir teklifte bulundu. Siyah-beyazlılarla iki senelik daha sözleşmesi bulunan Hollandalı oyuncu senelik yaklaşık 2 milyon Euro kazanıyor. Jeremain Lens, Beşiktaş ile olan sözleşmesini feshetmek için 3 milyon Euro isterken; geçen sezon dahil kendisine ödenmesi gereken 7 milyon Euro'nun böylece 4 milyon Euro'sunun kulübün kasasında kalabileceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 11.10.2020 12:29 ABONE OL
Lens'ten yönetime şok teklif!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan oyunculara ödenecek paralar yönetimin başını ağrıtıyor. Teknik heyetin kararıyla kadro dışı kalan isimlerden biri olan Lens'in bununla ilgili olarak yönetime bir teklif sunduğu ifade edildi.

Siyah-beyazlılarla iki senelik daha sözleşmesi bulunan Hollandalı oyuncu senelik yaklaşık 2 milyon Euro kazanıyor. Jeremain Lens, Beşiktaş ile olan sözleşmesini feshetmek için 3 milyon Euro isterken; geçen sezon dahil kendisine ödenmesi gereken 7 milyon Euro'nun böylece 4 milyon Euro'sunun kulübün kasasında kalabileceğini söyledi.

Siyah-beyazlı yönetim Lens ile devam ederse geçen sezondan kalma 1.3 milyon Euro daha ödemek zorunda kalacak. Fotomaç'ın haberine göre hali hazırda Lens'in elinde geçen sezon tamamlanmayan ödemeleri için FIFA'ya gidip serbest kalma hakkı var. Bu da kendisine bu 7 milyon Euro'yu alma hakkını verecek.

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Lens'ten yönetime şok teklif!
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