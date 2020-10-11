Rusya Türkiye maçı hangi kanalda? Rusya Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rusya Türkiye milli maç için heyecan dorukta! UEFA Uluslar B Ligi 3. grupta mücadele eden Milli Takımımız, Rusya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Almanya ile oynanan hazırlık maçından 3-3'lük skorla ayrılan Şenol Güneş'in öğrencileri, deplasmanda Rusya'yı devirerek 3 puanı elde etmek için sahada yer alacak. Almanya maçındaki kadronun aksine, as oyuncuların forma giymesi beklenen mücadele, milyonlarca futbolsever tarafından da canlı izlenecek.

RUSYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? MUHTEMEL 11'LER

Rusya'nın başkenti Moskova'da oynanacak olan mücadele, VTB Arena'da oynanacak ve bu akşam saat 21.45'te başlayacak. A Milli Takımımızın muhtemel 11'i de belli oldu.

RUSYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK, ŞİFRESİZ Mİ?

Kıran kırana geçmesi beklenen milli maç için saatler kala, Rusya Türkiye maçı canlı yayın kanalı da merak konusu oldu. Edinilen son dakika bilgisine göre, şifresiz olarak yayınlanacak Rusya Türkiye maçının canlı yayın kanalı belli oldu.

İşte, Rusya Türkiye maçı canlı yayın kanalı, muhtemel 11'ler ve diğer bilgiler;