Rusya Türkiye maçı hangi kanalda? Rusya Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rusya Türkiye milli maç için heyecan dorukta! UEFA Uluslar B Ligi 3. grupta mücadele eden Milli Takımımız, Rusya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Almanya ile oynanan hazırlık maçından 3-3'lük skorla ayrılan Şenol Güneş'in öğrencileri, deplasmanda Rusya'yı devirerek 3 puanı elde etmek için sahada yer alacak. Almanya maçındaki kadronun aksine, as oyuncuların forma giymesi beklenen mücadele, milyonlarca futbolsever tarafından da canlı izlenecek.
Rusya'nın başkenti Moskova'da oynanacak olan mücadele, VTB Arena'da oynanacak ve bu akşam saat 21.45'te başlayacak. A Milli Takımımızın muhtemel 11'i de belli oldu.
Kıran kırana geçmesi beklenen milli maç için saatler kala, Rusya Türkiye maçı canlı yayın kanalı da merak konusu oldu. Edinilen son dakika bilgisine göre, şifresiz olarak yayınlanacak Rusya Türkiye maçının canlı yayın kanalı belli oldu.
İşte, Rusya Türkiye maçı canlı yayın kanalı, muhtemel 11'ler ve diğer bilgiler;
A MİLLİ TAKIM KADROSU
Kaleciler: Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır.
Defans: Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım.
Orta Saha: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Emre Kılınç
Forvet: Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman
RUSYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A Milli Futbol Takımımız, gruptaki 3. maçında Rusya ile mücadele edecek.
Ay yıldızlılar grupta ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.
Mücadele 11 Ekim Pazar günü TSİ 21.45'te oynanacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı izlenebilecek.
Müsabakada, Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Matej Zunic ve Grega Kordez yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nejc Kajtazovic olacak.
RUSYA - TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER...
Rusya: Dzhanaev, Karavaev, Kutepov, Kudrashov, Karavaev, Ozdoev, Gazinsky, Cheryshev, Miranchuk, Zhirkov, Dzyuba
Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Mahmut, Okay, Efecan, Ozan, Hakan, Burak
Pazar gecesi saat 21.45'teki karşılaşmada tüm aslarını kullanmayı planlayan Güneş'in aynı kendisi gibi yedek ağırlıklı kadroyla oynayan Almanya'ya karşı aslarını yormak istemediği bildirildi. Ruslar'la deplasmanda oynanacak müsabakanın ardından üst üste iki Uluslar Ligi maçını da evinde oynayacak Türkiye saha avantajını kullanarak gruptan lider olarak ayrılıp yeniden A Ligi'ne geri dönmeyi planlıyor.
Hazırlık maçında Almanya ile Köln'de 3-3 berabere kalan ve moral bulan Şenol Güneş'in öğrencileri, kötü başladığı Uluslar Ligi'nde ilk galibiyetini almak istiyor
SIRBİSTAN MAÇI 14 EKİM'DE
A Milli Takım, 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.45'te Sırbistan'ı Türk Telekom Stadı'nda konuk edecek. Türkiye - Sırbistan karşılaşması canlı yayınla TRT Spor ekranında olac