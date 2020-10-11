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maçı hangi kanalda? milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi 3. maçında ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Hazırlık maçında Almanya ile 3-3 berabere kalan Millilerimiz, oynadığı pozitif futbol ile büyük beğeni toplamıştı. Grupta aldığı 1 yenilgi ve 1 beraberlikle bir puan toplayan , 6 puana sahip olan Rusya'yı deplasmanda devirerek 3 puanı elde etmek istiyor. Milli maça saatler kala, ' hangi kanalda canlı izlenecek, saat kaçta başlayacak?' sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Rusya Türkiye maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler ise belli oldu. Peki, Rusya Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman ve saat kaçta başlayacak? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 11.10.2020 16:16 Son Güncelleme: 11.10.2020 16:20 ABONE OL
Rusya Türkiye maçı hangi kanalda? Rusya Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

milli maç için heyecan dorukta! UEFA Uluslar B Ligi 3. grupta mücadele eden Milli Takımımız, Rusya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Almanya ile oynanan hazırlık maçından 3-3'lük skorla ayrılan Şenol Güneş'in öğrencileri, deplasmanda Rusya'yı devirerek 3 puanı elde etmek için sahada yer alacak. Almanya maçındaki kadronun aksine, as oyuncuların forma giymesi beklenen mücadele, milyonlarca futbolsever tarafından da canlı izlenecek.

RUSYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? MUHTEMEL 11'LER

Rusya'nın başkenti Moskova'da oynanacak olan mücadele, VTB Arena'da oynanacak ve bu akşam saat 21.45'te başlayacak. A Milli Takımımızın muhtemel 11'i de belli oldu.

RUSYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK, ŞİFRESİZ Mİ?

Kıran kırana geçmesi beklenen milli maç için saatler kala, maçı canlı yayın kanalı da merak konusu oldu. Edinilen son dakika bilgisine göre, şifresiz olarak yayınlanacak Rusya Türkiye maçının canlı yayın kanalı belli oldu.

İşte, Rusya Türkiye maçı canlı yayın kanalı, muhtemel 11'ler ve diğer bilgiler;

Rusya Türkiye maçı hangi kanalda? Rusya Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A MİLLİ TAKIM KADROSU

Kaleciler: Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır.

Defans: Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım.

Orta Saha: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Emre Kılınç

Forvet: Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman

Rusya Türkiye maçı hangi kanalda? Rusya Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RUSYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A Milli Futbol Takımımız, gruptaki 3. maçında ile mücadele edecek.

Ay yıldızlılar grupta ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

Mücadele 11 Ekim Pazar günü TSİ 21.45'te oynanacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı izlenebilecek.

Müsabakada, Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Matej Zunic ve Grega Kordez yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nejc Kajtazovic olacak.

Rusya Türkiye maçı hangi kanalda? Rusya Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RUSYA - TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER...

Rusya: Dzhanaev, Karavaev, Kutepov, Kudrashov, Karavaev, Ozdoev, Gazinsky, Cheryshev, Miranchuk, Zhirkov, Dzyuba

Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Mahmut, Okay, Efecan, Ozan, Hakan, Burak

Rusya Türkiye maçı hangi kanalda? Rusya Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Pazar gecesi saat 21.45'teki karşılaşmada tüm aslarını kullanmayı planlayan Güneş'in aynı kendisi gibi yedek ağırlıklı kadroyla oynayan Almanya'ya karşı aslarını yormak istemediği bildirildi. Ruslar'la deplasmanda oynanacak müsabakanın ardından üst üste iki Uluslar Ligi maçını da evinde oynayacak saha avantajını kullanarak gruptan lider olarak ayrılıp yeniden A Ligi'ne geri dönmeyi planlıyor.

Rusya Türkiye maçı hangi kanalda? Rusya Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hazırlık maçında Almanya ile Köln'de 3-3 berabere kalan ve moral bulan Şenol Güneş'in öğrencileri, kötü başladığı Uluslar Ligi'nde ilk galibiyetini almak istiyor

Rusya Türkiye maçı hangi kanalda? Rusya Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Rusya Türkiye maçı hangi kanalda? Rusya Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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