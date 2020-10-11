Son dakika: Rusya 1-1 Türkiye | MAÇ SONUCU

Milli Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında deplasmanda Rusya ile karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısında etkisiz bir performans gösteren Milliler, istediği pozisyonları bulmakta zorlandı. Ev sahibi Rusya 28. dakikada Anton Miranchuk ile bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya daha istekli başlayan Milli takımımız, 62. dakikada Kenan Karaman ile eşitlik golünü buldu ve skoru 1-1' getirdi. Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 tamamlandı.

Bu sonuçla milli takım grupta puanını 2 yaparken Rusya ise 7 puana ulaştı.

Şenol Güneş'ten dikkat çeken taktik değişikliği!

MAÇTAN DAKİKALAR

Rusya: 1 - Türkiye: 1

Stat: VTB Arena

Hakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Grega Kordez (Slovenya)

Rusya: Shunin, Karavaev, Semenov, Kudryashov, Zhirkov, Miranchuk (Dk. 70 Gazinski), Zobnin, Ozdoev, Ionov (Dk. 70 Mostovoy (Dk. 90+1 Fomin)), Kuzyaev (Dk. 59 Cheryshev), Dzyuba

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir (Dk. 80 Okay Yokuşlu), Efecan Karaca (Dk. 46 Cengiz Ünder), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 90+3 Yusuf Yazıcı), Kenan Karaman (Dk. 81 Abdülkadir Ömür), Burak Yılmaz (Dk. 90+3 Enes Ünal)

Goller: Dk. 28 Miranchuk (Rusya), Dk. 62 Kenan Karaman (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 27 Mahmut Tekdemir, Dk. 49 Cengiz Ünder, Dk. 74 Ozan Kabak, Dk. 84 Hakan Çalhanoğlu (Türkiye), Dk. 40 Semenov (Rusya)

4. dakikada Rusya gole yaklaştı. Sol kanattan Miranchuk'un kullandığı kornerde, Dzyuba altı pas önünde boş pozisyonda kafayı vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

23. dakikada kaleci Mert Günok'un hatalı pasını Rus oyuncular kaptı. Miranchuk, bekletmeden ceza yayı önündeki Dzyuba'ya pasını attı. Dzyuba da ceza sahası içinde boş pozisyondaki Kuzyaev'e topu gönderdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan şutunda, Mert Günok gole izin vermedi.

28. dakikada Rusya öne geçti. Orta sahadan süratle ilerleyen Zobnin, ceza sahasına yerden pasını attı. Dzyuba'nın bıraktığı topa Miranchuk gelişine vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

30. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Umut Meraş'ın sol kanattan yaptığı ortada, ceza sahasındaki Burak Yılmaz topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Shunin'in ellerinde kaldı.

51. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Cengiz Ünder'in sağ kanattan yaptığı ortada, Burak Yılmaz penaltı noktası üzerinden kafayı vurdu. Yan direğe çarpan meşin yuvarlak ardından auta gitti.

55. dakikada ay-yıldızlı gelişen atağında Cengiz Ünder'den aldığı pasla Rusya ceza sahası önünde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu dönerek şutunu çekti. Direk dibine giden topu, kaleci Shunin son anda uzanarak kornere çeldi.

62. dakikada ay-yıldızlı ekip beraberliği yakaladı. Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan kullandığı frikikte, Merih Demiral auta çıkmadan topu altı pas içine çevirdi. Boş pozisyondaki Kenan Karaman rahat bir şekilde topu filelere yolladı: 1-1.

66. dakikada milli takım 2. golüne çok yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'ndan, Rusya ceza yayı önünde pası alan Cengiz Ünder, sol ayak içiyle çok sert vurdu. Kaleci Shunin, köşeye giden topu uzandı ve kornere gönderdi.

75. dakikada Rusya'nın sol kanattan gelişen atağında Zhirkov'un ön direğe gönderdiği topa Mostovoy ayak koydu, kaleci Mert Günok'tan dönen top altı pas önündeki Dzyuba'nın önünde kaldı. Bu oyuncun sert şutunda da Mert Günok gole izin vermedi.

78. dakikada milli takım çok etkili geldi. Rusya ceza sahası önünde sağ çaprazda topla buluşan Cengiz Ünder, ayak içiyle uzak köşeye vurdu. Meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta gitti.

86. dakikada ay-yıldızlı ekip net bir fırsatı kullanamadı. Burak Yılmaz ile duvar pası yapan ve Rusya ceza sahasına giren Zeki Çelik, kaleci Shunin ile karşı karşıya kaldı. Yakın mesafeden sert şutu, üstten dışarıya çıktı.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

MİLLİ TAKIMDA 7 DEĞİŞİKLİK

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Rusya'ya deplasmanda konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son maça göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti.

Ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Almanya hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkan Nazım Sangare, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç ve Enes Ünal yerine Rusya karşısında Ozan Kabak, Zeki Çelik, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Burak Yılmaz ilk 11'de forma giydi.

Milli takımda, Kaan Ayhan sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

Türkiye'de, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Orkun Kökçü ve Ahmed Kutucu ise maç kadrosuna alınmadı.

BAKAN KASAPOĞLU DA MAÇI STATTA İZLEDİ

Moskova'daki VTB Arena'da oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Bakan Kasapoğlu, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF yönetim kurulu üyeleriyle birlikte izledi.

TRİBÜNLERE TARAFTARLAR ALINDI

Moskova'da oynanan karşılaşmada tribünde taraftarlar da yer aldı. Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar taraftarın maçı tribünde izlemesine izin verildi.

Yaklaşık 7 bin taraftar tribünde mücadeleyi sosyal mesafe kuralları çerçevesinde izledi.