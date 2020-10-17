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2-2 | MAÇ SONUCU

'in 5. hafta açılış maçı Merseyside derbisine sahne oldu. Lider , konuk ettiği son şampiyon ile 2-2 berabere kaldı. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 17.10.2020 16:54 ABONE OL
Everton 2-2 Liverpool | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 5. hafta açılış maçında Merseyside derbisinde lider Everton, konuk ettiği son şampiyon Liverpool ile 2-2 berabere kaldı.

Goodison Park Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip Liverpool, henüz 3. dakikada Sadio Mane'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Everton, 19. dakikada Michael Keane'in ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede daha atak bir performans gösteren Liverpool'un Mısırlı yıldız oyuncusu Muhammed Salah, 72. dakikada fileleri havalandırarak takımını 2-1 öne geçti. Everton'da Dominic Calvert-Lewin, 81. dakikada attığı golle skora yeniden denge getirdi ve karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Liverpool'un savunma oyuncusu Hollandalı Virgil van Dijk, sakatlanarak 11. dakikada yerini Joseph Gomez'e bıraktı.

Everton'da ise Brezilyalı Richarlison, 90. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Milli oyuncu Cenk Tosun ise 18 kişilik kadroda yer almadı.

Bu sonuçla lider Everton, puanını 13'e yükselterek bu haftayı da zirvede tamamlamayı garantiledi. Liverpool ise 10 puan ve maç fazlasıyla ikinci sırada yer aldı.

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Everton 2-2 Liverpool | MAÇ SONUCU
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