Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fatih Karagümrük 1-1 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU

1-1 | MAÇ SONUCU

'in 5. haftası derbisine sahne oldu. Ligin yeni takımı , 'yı konuk etti. Stadyumu'ndaki mücadelede kazanan çıkmadı. Taraflar karşılıklı gollerle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Giriş Tarihi: 18.10.2020 15:58 Son Güncelleme: 18.10.2020 18:01 ABONE OL
Fatih Karagümrük 1-1 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 5. haftası İstanbul derbisine sahne oldu. Ligin yeni takımı Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı konuk etti. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'ndaki mücadelede kazanan çıkmadı. Taraflar karşılıklı gollerle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 8'e, Kasımpaşa ise 7'ye yükseltti.

Karşılaşmada Fatih Karagümrük'ün golünü Sobiech, Kasımpaşa'nın golünü ise Aytaç Kara kaydetti. Ev sahibi takımda Jimmy Durmaz 74. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef’te kim elendi, kim gitti? 18 Ekim 2020 MasterChef son bölüm elenen isim belli oldu mu? Eleme gecesinde şok olay...
SON DAKİKA: 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? MEB ile diğer sınıflar ne zaman okula gidecek?
SON DAKİKA: Cani anne, ülkeyi ayağa kaldırdı! İki çocuğunu acımadan nehre atarak öldürdü
SON DAKİKA: Canlı altın fiyatlarında bugün hareketlilik! 18 Ekim 2020 güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları kaç para?
Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! Çok kuvvetli olacak
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu sosyal medyada gündem oldu! Son paylaşımına tepki yağdı!
Son dakika haberi: Sosyal medyaya damgasını vurmuştu! Kim Milyoner Olmak İster'de Hikmet Karakurt 250 bin liralık soruda yarışmadan çekildi
SON DAKİKA: DSÖ yeniden alarma geçti; yeni bir salgın başlangıcı olabilir! İnsanlara da bulaşabiliyor...
Sinan Özen'in minik kızı Neva'dan haber var! Sinan Özen'in eşi haberi alınca gözyaşlarına boğuldu!
SON DAKİKA HABERİ! 18 Ekim korona tablosu: 18 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu...
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih Karagümrük 1-1 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA