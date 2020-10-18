Fatih Karagümrük 1-1 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 5. haftası İstanbul derbisine sahne oldu. Ligin yeni takımı Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı konuk etti. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'ndaki mücadelede kazanan çıkmadı. Taraflar karşılıklı gollerle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 8'e, Kasımpaşa ise 7'ye yükseltti.
Karşılaşmada Fatih Karagümrük'ün golünü Sobiech, Kasımpaşa'nın golünü ise Aytaç Kara kaydetti. Ev sahibi takımda Jimmy Durmaz 74. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.