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3 puanla başladı! 0 - 3 Juventus | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda , 'da deplasmanına çıktı. Corona virüsü testi pozitif çıkan 'dan yoksun sahaya çıkan Torino ekibi sahadan galibiyetle ayrıldı.

Giriş Tarihi: 20.10.2020 22:42 Son Güncelleme: 20.10.2020 22:46 ABONE OL
Juventus 3 puanla başladı! Dinamo Kiev 0 - 3 Juventus | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi'de 2020-2021 sezonu heyecanı resmen başladı. G Grubu'nda yer alan İtalyan devi Juventus, ilk maçında Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev'e konuk oldu. Siyah-beyazlılar zorlu mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrılıp Devler Ligi'ne 3 puanla başladı.

Corona virüsü testi pozitif çıkan ve bu nedenle karantinada olan Cristiano Ronaldo karşılaşmada forma giymezken, Juve'ye üç puanı getiren golleri 46 ve 84. dakikalarda İspanyol yıldız Alvaro Morata kaydetti.

MERİH 71 DAKİKA FORMA GİYDİ
Juventus'ta maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Merih Demiral, 19. dakikada Giorgio Chiellini'nin sakatlanmasının ardından oyuna dahil oldu.

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Juventus 3 puanla başladı! Dinamo Kiev 0 - 3 Juventus | MAÇ SONUCU
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