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Alman basını Leipzig - maçını yazdı!

Şampiyonlar Ligi'nde perde dün akşam açıldı. Temsilcimiz , deplasmanda Leipzig ile karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertli ekip, 'da Angelino'nun gollerine engel olamadı ve sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Alman basını mücadeleye geniş yer ayırdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.10.2020 10:58 ABONE OL
Alman basını Leipzig - Başakşehir maçını yazdı!

Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir, H Grubu ilk maçında Alman temsilcisi RB Leipzig'e konuk oldu.

RB Arena'daki karşılaşmayı ev sahibi 2-0 kazandı. Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 16 ve 20. dakikada Angelino kaydetti. Almanya'da yayın yapan Kicker ve Bild, bu müsabakaya geniş yer ayırdı.

Bild, 2 gol atan Angelino'dan gördüğü manşetinde 'Bu kel kafanın kuaföre ihtiyacı yok' yazdı. 'José Angelino (23), Leipzig'i tam olarak 999 seyirci önünde zafere götürdü. Dört dakikada 2 gol. İspanyol oyuncu, şehre kuaför sokmaya bile gerek kalmadan dikkatleri üzerine çekiyor.'

Kicker ise haberi, 'RB Leipzig, yeni Şampiyonlar Ligi sezonuna özel bir başlangıç yaptı. Leipzig, kendi sahasında zayıf olan Başakşehir'e karşı 2-0 kazandı' diyerek gördü.

Bu sonuçla RB Leipzig gruba 3 puanla başlarken temsilcimiz Medipol Başakşehir, Devler Ligi'ndeki ilk maçında puanla tanışamadı. (Ntvspor)

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Alman basını Leipzig - Başakşehir maçını yazdı!
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