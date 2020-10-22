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: Bu işin rövanşı da var!

'nde tek temsilcimiz olan , ilk maçında oldukça formda olan Villareal ile deplasmanda karşılaştı. Maç içerisinde 2 kez beraberliği yakalayan Sivasspor, sahadan 5-3'lük mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan , iddialı sözler söyledi.

AA
Giriş Tarihi: 23.10.2020 00:51 Son Güncelleme: 23.10.2020 00:58 ABONE OL
Rıza Çalımbay: Bu işin rövanşı da var!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında deplasmanda İspanyol temsilcisi Villarreal'e 5-3 yenilen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Oyundan memnunum ama yediğimiz gollerden tabii ki memnun değilim." dedi.

Çalımbay, maçın ardından soru almadan basına yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir maç oldu. Seyredenler mutlaka zevk almıştır. Defansif açıdan şanssız bir gün yaşadık. Ama 2-0'a rağmen oyundan hiç kopmadık. 3-3 de yaptık. Ancak son 2 golde büyük bir şanssızlık yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.

Takımının maç boyunca oyundan kopmadığını vurgulayan Rıza Çalımbay, "Bu işin rövanşı da var. Rövanşta bambaşka olacağız. Burada herkes çok büyük gayret gösterdi. Gol atmak için oynadık ve oyunu çirkinleştirecek defansif bir oyun düşünmedik." şeklinde konuştu.

Villareal 5-3 Sivasspor | MAÇ SONUCU

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Rıza Çalımbay: Bu işin rövanşı da var!
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