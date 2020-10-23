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'yı arıyor! 12 maçta...

Son dakika haberleri... Galatasaray, geçen sezondan bu yana sakatlığı nedeniyle oynayamayan Uruguaylı file bekçisi 'nın yokluğunu arıyor. Tecrübeli kalecinin forma giymediği 12 maçın 9'unda sarı-kırmızlı ekip puan kaybı yaşadı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.10.2020 09:18 Son Güncelleme: 23.10.2020 09:42 ABONE OL
Galatasaray Fernando Muslera'yı arıyor! 12 maçta...

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında herkesi üzen bir sakatlık yaşayan ve takımdan ayrı kalan Fernando Muslera'yı mumla arar hale geldi. Sarıkırmızılı takım 34 yaşındaki kalecinin yokluğunda galibiyet almakta oldukça güçlük çekiyor. 2019-2020 sezonunun 27. haftasında sakatlanan Uruguaylı eldiven, 12 lig maçında takımını yalnız bıraktı. Okan ve Fatih ile devam eden Galatasaray bu 12 lig maçında sadece 3 galibiyet alabildi.

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TAM 22 PUAN KAYBETTİ

Geçtiğimiz sezon Muslera olmadan ligi tamamlayan sarı-kırmızılı takım, son 7 haftada 6 kez puan kaybı yaşadı. 3 kez yenilen, 3 kez de berabere kalan Cimbom, rakiplerini sadece bir kez yenebildi. Bu sezon ise ligde 5 maça çıkan Galatasaray, 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılı takım, Muslera'nın yokluğunda tam 22 puan kaybetti. Şimdi herkes Muslera'nın bir an önce takıma katılmasını bekliyor.

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GERİ SAYIM BAŞLADI

Arkadaşları ile arasındaki açığı kapatmak için her gün ekstra idmanlar yapan Muslera şu an ülkesinde ve Kasım ayında Florya'ya gelmesi bekleniyor. Yavaş yavaş takımla çalışmalara başlayacak ve kendisini deneyecek olan 1 numaranın kısa süre içinde oynayacak duruma gelmesi bekleniyor.

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YENİ SÖZLEŞME SEÇİM SONRASI

Mustafa Cengiz yönetiminin Muslera ile sözleşme yenilemeyi yeni yönetime bırakma kararı aldı. Cengiz yeni yıldan önce seçime gitmeyi düşünüyor. Olmazsa Mayıs ayında olağan genel kurul var.

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Galatasaray Fernando Muslera'yı arıyor! 12 maçta...
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