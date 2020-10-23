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için yeniden devrede

Son dakika haberleri... Fulham'da kadro dışı bırakılan , yeniden Galatasaray'a dönme hazırlığında. İngiliz ekibi yüksek maliyeti nedeniyle deneyimli orta sahayı göndermek istiyor. 'in isteği üzerine ocak ayında Seri için girişimlere başlanacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.10.2020 14:52 Son Güncelleme: 23.10.2020 15:00 ABONE OL
Galatasaray Jean Michael Seri için yeniden devrede

Fatih Terim'in yaz transfer döneminde istediği Jean-Michael Seri, kulübünün bırakmamasından dolayı kadroya katılamamıştı. Fulham, geçen sezon kiraladığı 29 yaşındaki orta sahayı bonservisiyle göndermeyi amaçlamış ancak talep edilen bedel kimse tarafından ödenmeyince kadroda kalmıştı. Fildişi Sahilli futbolcu, Fulham'ın lig maçları kadrosuna adı yazılan isimlerden olmamıştı. Kış transfer dönemine kadar lig maçlarında forma giyemeyecek Seri'nin ayrılmayı kafasına koyduğu öğrenildi.

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MENAJERİNE SÖYLEDİ

Seri'ye yıllık 2.8 milyon euro maaş ödeyen Fulham'ın bu bedelin en azından yarısından kurtulmak için oyuncuyu göndermek istediği kaydedildi. Seri'nin de menajeri Franklin Mala'ya "Galatasaray'a dönmek istiyorum" dediği öğrenildi. Taylan ve Etebo ile orta sahada zorlanan Cimbom'un Seri'yi 6 aylığına kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi. Fatih Terim, F.Bahçe derbisi sonrası 'geriden oyun kuran' anlamını taşıyan 'regista' kelimesini kullanıp Seri'yi istediğini söylemişti.

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Galatasaray Jean Michael Seri için yeniden devrede
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