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'ın maçı kadrosu belli oldu

'in 6. haftasında deplasmanda 'a konuk olacak 'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı ekipte Mensah, Hasic, ve N'Koudou kafilede yer almadı.

Giriş Tarihi: 25.10.2020 12:50 Son Güncelleme: 25.10.2020 13:18 ABONE OL
Beşiktaş'ın Denizlispor maçı kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu açıklandı.

Siyah-beyazlılarda teknik patron Sergen Yalçın, yeni transferler Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ı kadroya alırken, durumu son antrenmanda netlik kazanan Dorukhan Toköz'ü de kafileye dahil etti. Henüz hazır olmayan Georges-Kevin N'Koudou, sakatlıkları süren Atakan Üner ve Ajdin Hasic ile corona virüsü karantina süresi henüz bitmeyen Bernard Mensah ise kadroda yok.

Beşiktaş'ın Denizlispor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Erdoğan Kaya, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre.

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Beşiktaş'ın Denizlispor maçı kadrosu belli oldu
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