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'ın kaptanlarından motivasyon konuşması!

Son dakika haberleri...Beşiktaş takımının 3 kaptanı , ve , dünkü antrenmanda takımla bir motivasyon konuşması yaptı. Necip Uysal dikkat çeken açıklamada; "Yarıştan erken koparsak zaten uzun olan sezon hepimiz için işkenceye dönüşür" dedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.10.2020 09:29 Son Güncelleme: 25.10.2020 09:41 ABONE OL
Beşiktaş'ın kaptanlarından motivasyon konuşması!

Beşiktaş'ın dünkü idmanının sonunda kaptanlar, Denizlispor sınavı için devreye girdi. Keyifli geçen antrenmanın da etkisiyle arkadaşlarını toparlayan Atiba, Necip ve Oğuzhan motivasyonu artırmak için konuşma yaptı. Siyah-beyazlılar, lig yarışından erken kopmamak için puan kaybı yapmamaları gerektiğini anlattı.

Atiba, "Avrupa'da yokuz. Bu sayede lige kolayca odaklanabilmeliyiz. Üst üste yenilgilerin ardından Denizlispor galibiyeti hepimiz için güzel bir motivasyon sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

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"SEZON HEPİMİZ İÇİN İŞKENCEYE DÖNÜŞÜR"

Ardından Özyakup konuştu. Tecrübeli orta saha "Evet bizim gibi takımlar için taraftarın desteğini alamamak büyük bir dezavantaj. Ama her zaman arkamızda olduklarını biliyoruz. Hem Avrupa'daki sonuçlar hem de ligdeki durumumuz onları bizden daha çok üzüyor. Taraftarın yüzünü güldürmek bizim boynumuzun borcu" diye konuştu.

Necip de "Yönetim bu zor dönemde elinden geleni yapıyor, hocamız da öyle. Bizim de sahada üstümüze düşeni yapmamız gerek. Yarıştan erken koparsak zaten uzun olan sezon hepimiz için işkenceye dönüşür" dedi. (Fotomaç)

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Beşiktaş'ın kaptanlarından motivasyon konuşması!
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