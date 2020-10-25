Dev takas hamlesi! Mbaye Diagne - Adem Ljajic

Fotomaç'ın haberine göre, bir süre önce ortaya atılan transfer iddiasına göre Beşiktaş ve Galatasaray'ın Ljajic-Diagne takasını görüşmeye başladığı belirtilmişti. Beşiktaş'ın böylece istediği verimi alamadığı Ljajic'ten Galatasaray'ın ise Belhanda'ya bağlılıktan kurtulmak istediği için iki tarafın da takasa olumlu baktığı ileri sürülmüştü. Son haberlere göre Çebi'nin konuyu Sergen Yalçın'la da görüştüğü kaydedildi. Önceki gün idmanı izleyen başkanın, çalışma sonrası hocayla Diagne konusunu görüştüğü ve olumlu dönüş aldığı vurgulandı. Önümüzdeki süreçte sürpriz görüşmeler olabileceği belirtildi.

Mbaye Diagne, Galatasaray kariyerinde 28 maçta 13 gol attı ve 2 asist yaptı.

Adem Ljajic ise Beşiktaş'ta forma giydiği 66 maçta 16 gol ve 21 asist kaydetti.

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