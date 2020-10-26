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Denizlispor 2-3 | MAÇ SONUCU

'de 6. haftanın kapanışında 5. haftayı bay geçen , deplasmanda 'u 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Atiba Hutchinson, Vincent Aboubakar ve Cyle Larin kaydetti. Beşiktaş'ta Josef de Souza rakibine yaptığı sert hareketten ötürü kırmızı kart gördü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.10.2020 18:53 Son Güncelleme: 26.10.2020 22:11 ABONE OL
Denizlispor 2-3 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de 5. haftayı bay geçen Beşiktaş, 6. hafta maçında Yukatel Denizlispor'a konuk oldu.

Karşılaşmayı deplasman ekibi Beşiktaş 3-2 kazandı.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 13'te Atiba Hutchinson, 39'da penaltıdan yeni transfer Vincent Aboubakar ve 48'de Cyle Larin kaydetti.

Ev sahibi Denizlispor'un gollerini ise Muris Mesanovic ve 90+4'te Hadi Sacko attı.

Beşiktaş'ta Josef de Souza, 67. dakikada rakibine yaptığı sert hareketten ötürü kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Sergen Yalçın'ın ekibi ilk haftaki Trabzonspor galibiyetinden sonra ligdeki ikinci galibiyetini alarak 7 puana yükseldi.

Denizlispor ise 3. mağlubiyetini aldı ve 5 puanda kaldı.

İşte Josef De Souza'nın kırmızı kart gördüğü pozisyon Ahmet Nur Çebi'den maç öncesi takıma ziyaret

Yukatel Denizlispor: 2 - Beşiktaş: 3

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Çağlar Uyarcan, İlker Takpak

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Özer Özdemir (Dk. 88 Bergdich), Subotic, Mustafa Yumlu (Dk. 9 Oğuz Yılmaz) Lopes, Mesanovic, Bakalorz, Recep Niyaz (Dk. 60 Aissati), Sagal (Dk. 60 Sacko), Varela, Rodallega

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, De Souza, Dorukhan Toköz (Dk. 77 Necip Uysal), Ghezzal (Dk. 86 Gökhan Töre), Hutchinson, Larin, Aboubakar (Dk. 90 Güven Yalçın)

Goller: Dk. 13 Hutchinson, Dk. 39 Aboubakar (Penaltıdan), Dk. 48 Larin (Beşiktaş), Dk. 76 Mesanovic, Dk. 90+4 Sacko (Yukatel Denizlispor)

Kırmızı kart: Dk. 67 De Souza (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 24 Dorukhan Toköz, Dk. 35 Rosier, Dk. 58 Vida (Beşiktaş), Dk. 27 Bakalorz, Dk. 35 Oğuz Yılmaz (Yukatel Denizlispor)

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MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 13. dakikasında Beşiktaş öne geçti. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Aboubakar'ın pasıyla ceza sahası içinde sol çapraz pozisyonda topla buluşan Hutchinson, savunmaya rağmen yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

16. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rodallega'nın sert şutunda, kaleci Ersin topu uzaklaştırdı.

22. dakikada Welinton'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Larin'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

34. dakikada Hutchinson'un şutunda ceza sahası içindeki Oğuz Yılmaz'a çarpan top sonrasında hakem Alper Ulusoy, Oğuz Yılmaz'ın meşin yuvarlağa elle müdahale ettiğine karar verdi ve beyaz noktayı gösterdi.

Penaltı atışını 39. dakikada kullanan Aboubakar, farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

48. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan Rosier'in yaptığı ortada arka tarafta Larin'in yatarak vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.

53. dakikada Mesanovic'in ceza sahası dışından attığı sert şutta, top kaleci Ersin'de kaldı.

65. dakikada De Souza'nın Varela'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Alper Ulusoy, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izledi. De Souza 67. dakikada hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

76. dakikada Yukatel Denizlispor farkı 2'ye indirdi. Özer Özdemir'in şutuyla ceza sahası içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Mesanovic'in sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-3.

82. dakikada ceza alanı içinde Özer Özdemir ile N'Sakala arasındaki mücadelenin ardından Özer yere düştü. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Alper Ulusoy, pozisyonda herhangi bir faul olmadığına hükmetti.

89. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Rodallega'nın sert şutunda, kaleci Ersin topu kornere çeldi.

90+4. dakikada sağ kanattan Lopes'in attığı topa hareketlenen Sacko, ceza sahası içinde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-3.

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Denizlispor 2-3 Beşiktaş | MAÇ SONUCU
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