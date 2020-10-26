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Pogba Milli Takımı'nı bıraktı! Macron'a İslamiyet tepkisi

'nın dünyaca ünlü yıldızı , 'un terörizmi İslam ile bağdaştıran sözleri sonrasında milli formayı bıraktı. Konuyla ilgili resmi bir bildirim yapılmazken Pogba'nın bir sonraki milli arada Fransa forması giymeyeceği aktarıldı.

Giriş Tarihi: 26.10.2020 09:24 Son Güncelleme: 26.10.2020 09:28 ABONE OL
Pogba Fransa Milli Takımı'nı bıraktı! Macron'a İslamiyet tepkisi

İslam düşmanı Emmanuel Macron'un terörizmi İslam ile bağdaştıran sözleri sonrasında Fransa'da yaşayan Müslümanlar adeta ayaklandı. Macron'un skandal ifadelerinden geri adım atmamasının ardından Fransa Milli Futbol Takımı oyuncularından Paul Pogba radikal bir karara imza attı.

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre Pogba, Macron'un İslam üzerine yapmış olduğu açıklamalar sonrasında milli takım kariyerinin sonlandırdı. Konuyla ilgili resmi bir bildirim yapılmazken Pogba'nın bir sonraki milli arada Fransa forması giymeyeceği aktarıldı.

Orta doğu basınında yer alan haberlerde ise Fransa'da yaşanan terör olaylarıyla ilgili olarak İslam'ı suçlama gafletinde bulunan Macron'un bu tutumu sonrasında Pogba'nın da ülkesindeki Müslümanlar adına böyle bir karar aldığı ifade edildi.

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Pogba Fransa Milli Takımı'nı bıraktı! Macron'a İslamiyet tepkisi
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