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Başakşehir 0-2 | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz , H Grubu ikinci maçında son finalist Saint-Germain'e 2-0 mağlup oldu. Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri 64 ve 79. dakikalarında Moise Kean kaydetti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.10.2020 19:35 Son Güncelleme: 28.10.2020 22:56 ABONE OL
Başakşehir 0-2 PSG | MAÇ SONUCU

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. maçında son Şampiyonlar Ligi finalisti PSG'yi konuk etti.

Maçın ilk yarısında rakibine oranla üstün bir oyun sergileyen Medipol Başakşehir, girdiği pozisyonları değerlendiremeyince ilk yarı 0-0 sona erdi.

PSG'de Neymar, 26. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorundan kaldı.

İkinci yarıda da üstün olan taraf yine temsilcimiz Başakşehir olurken beklenen gol bir türlü gelmedi.

İkinci yarıda etkinliğini arttıran deplasman ekibi PSG, 64 ve79. dakikalarda Moise Kean ile bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca Medipol Başakşehir güçlü rakibine 2-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla PSG gruptaki ilk puanlarını alırken Medipol Başakşehir ise 2. maçından da puansız ayrıldı.

Mehmet Topal'dan Avrupa'da 100. maç!

BAŞAKŞEHİR'DE TEK DEĞİŞİKLİK

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci haftasında Paris Saint-Germain'i konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, grupta oynadıkları ilk maçın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Okan Buruk, Leipzig'e 2-0 yenildikleri maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü ve o maçta aşil tendonu kopan Junior Caiçara'nın yerine ilk 11'de Berkay Özcan'a şans verdi.

Caiçara'nın yokluğunda Rafael'i sağ beke çeken Buruk, Berkay Özcan'ı ise Rafael'den boşalan orta sahada görevlendirdi.

Turuncu-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi gruplarında sahasında tarihindeki ilk maça çıktı.

Son dakika: Başakşehir - PSG maçında Neymar oyuna devam edemedi

MAHMUT TEKDEMİR KADRODA YOK

Turuncu-lacivertli ekipte, hafta sonunda ligde oynanan Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanan Mahmut Tekdemir maç kadrosunda yer almadı.

Tedavileri süren Nacer Chadli, Junior Caiçara, Okechukwu Azubuike ve Uğur Uçar da kadroda yer almayan diğer isimler oldu.

MEHMET TOPAL 100. AVRUPA MAÇINDA

Medipol Başakşehir'in deneyimli futbolcusu Mehmet Topal, Avrupa kupalarındaki 100. maçına Paris Saint-Germain karşısında çıktı.

Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir ile Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 99 maça çıkan Mehmet Topal, 100. maçında Fransız ekibine karşı sahada yer aldı.

TRİBÜNLERDE TÜRK BAYRAKLARI YER ALDI

Medipol Başakşehir'in, Paris Saint-Germain ile oynadığı mücadele için Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın tribünlerinde dev Türk bayrakları yer aldı.

Kale arkası tribünlere serilen bayraklar, locaların üzerindeki tribünlerde ise asıldı.

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Başakşehir 0-2 PSG | MAÇ SONUCU
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