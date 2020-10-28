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İşte 'in grubunda puan durumu

H Grubunda temsilcimiz Medipol , sahasında 'ye mağlup oldu. İşte bu sonucun ardından grupta oluşan puan durumu...

Giriş Tarihi: 28.10.2020 23:07 Son Güncelleme: 28.10.2020 23:31 ABONE OL
İşte Başakşehir'in grubunda puan durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda temsilcimiz Medipol Başakşehir, sahasında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'i konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetti.

Başakşehir 0-2 PSG | MAÇ SONUCU

PSG karşısında birçok tehlikeli pozisyona giren temsilcimiz Başakşehir, atakların sonunu getiremedi ve maçtan 2-0 mağlup ayrıldı.

Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri, 64 ve 79. dakikalarda Moise Kean kaydetti.

Bu sonuçla PSG gruptaki ilk puanını aldı. Temsilcimiz Medipol Başakşehir ise henüz puanla tanışamadı.

İşte bu sonuçlar beraber Başakşehir'in grubunda puan durumu:

Leipzig: 3

Paris Saint-Germain: 3

Manchester United: 3

Medipol Başakşehir: 0

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İşte Başakşehir'in grubunda puan durumu
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