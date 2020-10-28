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Beşiktaş'ta de Souza tehlikesi! Denizlispor maçında kırmızı görmüştü

Sezon başında Al Ahli'den Beşiktaş kadrosuna katılan Brezilyalı yıldızın başı gördüğü kırmızı kartla dertte. Süper Lig'in altıncı haftasında Denizlispor deplasmanında gördüğü direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan de Souza'nın ceza alacağı maç sayısı beklenen yüksekten olabilir.

Giriş Tarihi: 28.10.2020 10:23 ABONE OL
Beşiktaş'ta Josef de Souza tehlikesi! Denizlispor maçında kırmızı görmüştü

Denizlispor maçının 67. dakikasında Varela'ya yaptığı sert faul sonrası VAR incelemesinin ardından doğrudan kırmızı kart gören Josef de Souza tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmişti.

Kural dışı hareketi gerekçesiyle en az 2 maç ceza verilmesi beklenen Brezilyalı oyuncunun, gördüğü kırmızı karttan sonra elindeki su şişesini protesto amaçlı olarak yere fırlatmasının da raporda yer aldığı ortaya çıktı. Milliyet'te yer alan habere göre, hakem Alper Ulusoy'un raporu doğrultusunda Josef'e perşembe günü PFDK'dan 3 maç ceza çıkabileceği ileri sürüldü.

Deneyimli futbolcu 3 maç ceza alması halinde Malatyaspor ve Gaziantep FK (D) karşılaşmalarının yanı sıra Medipol Başakşehir müsabakasında da takımdaki yerini alamayacak.

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Beşiktaş'ta Josef de Souza tehlikesi! Denizlispor maçında kırmızı görmüştü
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