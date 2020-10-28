Son dakika: Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray açıklaması!

Bugün düzenlenen basın toplantısıyla Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü olduğu açıklanan Emre Belözoğlu, imza töreninde futbol hayatına başladığı Galatasaray hakkında da konuştu."Bende emeği olan tüm hocalarıma, Galatasaray altyapısı dahil olmak üzere hepsine teşekkürlerimi ve şükranlarımı iletiyorum. Aralarında hayatını kaybedenler de var, Allah'tan rahmet dilerim.""Galatasaray'da her zaman güzel günlerim oldu. Bana kattıkları için onlara müteşekkirim."