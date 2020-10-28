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Son dakika: 'ndan açıklaması!

Bugün düzenlenen basın toplantısıyla 'nin yeni olduğu açıklanan , imza töreninde hayatına başladığı hakkında da konuştu.

Giriş Tarihi: 28.10.2020 14:41 Son Güncelleme: 28.10.2020 14:59 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray açıklaması!
Bugün düzenlenen basın toplantısıyla Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü olduğu açıklanan Emre Belözoğlu, imza töreninde futbol hayatına başladığı Galatasaray hakkında da konuştu.

İşte Emre Belözoğlu'nun sözleri...
"Bende emeği olan tüm hocalarıma, Galatasaray altyapısı dahil olmak üzere hepsine teşekkürlerimi ve şükranlarımı iletiyorum. Aralarında hayatını kaybedenler de var, Allah'tan rahmet dilerim."

"Galatasaray'da her zaman güzel günlerim oldu. Bana kattıkları için onlara müteşekkirim."

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Son dakika: Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray açıklaması!
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