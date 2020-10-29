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'da manşet oldu!

'nun 'ye sportif direktör olması, bir dönem oynadığı 'da da haber oldu. İtalyan basını Emre'yi, 'Patron' olarak nitelerken, "Emre Belözoğlu için eş benzeri görülmemiş macera: Fenerbahçe'nin yeni Sportif Direktörü oldu" ifadeleri kullanıldı.

Giriş Tarihi: 29.10.2020 19:45 ABONE OL
Emre Belözoğlu İtalya'da manşet oldu!

Futbol kariyerini noktaladıktan sonra Fenerbahçe'de sportif direktör olarak göreve başlayan Emre Belözoğlu, İtalya'da manşet oldu. Haberde Emre Belözoğlu'nun 2001'den 2005'e kadar Inter'de oynadığı hatırlatılırken, tecrübeli futbol adamının artık bir 'patron' olduğu ifade edildi.

EMRE'NİN SÖZLERİNE YER VERİLDİ
Öte yandan Emre Belözoğlu'nun, "Her futbolcunun böyle bir hayatı olsun isterim. Hayalini kurduğu formayı giymek ve futbola onunla veda etmek. Bunun için çok mutlu ve gururluyum. Bu süreçte futbol takımının arkasında çok büyük bir yapının, cefakar bir yapının olduğuna şahit oldum. Seni, beni olmadan, biz olduğumuz bir sürecin içinde bulunmak istedim. O yüzden bugün buradayım. Fenerbahçeli insanların eve mutlu gitmelerini, mutlu uyanmalarını istiyoruz." sözlerine yer verildi.

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ MACERA"
Haberin detaylarında ise, "Emre Belözoğlu için eş benzeri görülmemiş macera: Fenerbahçe'nin yeni Sportif Direktörü oldu" denildi. (Fotomaç)

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Emre Belözoğlu İtalya'da manşet oldu!
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