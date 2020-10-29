Son dakika: Beşiktaş'tan Gökhan Töre açıklaması

Beşiktaş, antrenmanda sakatlık geçiren Gökhan Töre'nin durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.Beşiktaş'tan Dorukhan'a 9 milyon TL Beşiktaş ve Galatasaray arasında yılın takası!
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada;
"Futbol Takımımızın 28 Ekim 2020 tarihinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman sırasında sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre'nin, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, soleus adalesinde zorlanma (evre 1 strain) saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.