Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Vodafone Park'taki müsabakada deneyimli hakem Atilla Karaoğlan görev aldı.

Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar ile Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenmeyi başardı.

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın 55. dakikasında sahneye çıkan Kanadalı golcü Larin, siyah-beyazlı takımı öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda maçın da sonucunu belirledi.

Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte 1 maç eksiğiyle 10 puana yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 7. haftanın ardından 8 puanda kaldı.

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İLK YARIDAN DAKİKALAR...

16. dakikada soldan ceza sahasına giren Larin'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

24. dakikada Dorukhan Toköz'ün sağdan ortaladığı topa altıpas önünde Aboubakar vurdu ancak araya giren savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

25. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Aboubakar'ın sert şutunda kaleci Abdulsamed Damlu meşin yuvarlağı bacaklarının arasından kaçırdı ancak topun çizgiyi geçmesine izin vermedi.

29. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Aboubakar'ın pası sonrası sağdan ceza sahasına giren Ghezzal'ın vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

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İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR...

48'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un uzak mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Abdulsamed topu kornere tokatladı.



49'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rosier ortasını yaptı. Ghezzal'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.



55'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Rakip sahada yapılan kısa pasların ardından Oğuzhan ceza sahası sol çaprazındaki Ghezzal'i gördü. Ghezzal'ın ortasında Cyle Larin altıpasın hemen önünde kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.



58'inci dakikada Yeni Malatyaspor serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Cueva'nın sert şutunda kaleci Ersin topu kornere çeldi.



68'inci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rosier ortasını yaptı. Ceza sahası içindeki Aboubakar'ın kafa vuruşunda top kaleci Abdulsamed'de kaldı.



74'üncü dakikada Beşiktaş mutlak gol fırsatından yararlanamadı. Ghezzal'in şutunda top ceza sahası içindeki Aboubakar'ın önünde kaldı. Aboubakar'ın kaleciye karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top üstten farklı şekilde auta gitti.



90+3'üncü dakikada Necip'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Güven Yalçın, içeri katettikten sonra ceza sahası dışından şutunu çekti, top üstten auta çıktı.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.

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SİYAH-BEYAZLILAR BU SEZON İLK KEZ ÜST ÜSTE KAZANDI



Siyah-beyazlı ekip, Yeni Malatyaspor galibiyetiyle birlikte ilk kez 2 maç üst üste sahadan galip ayrıldı. Ligin ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-1'lik skorla geçen siyah-beyazlılar, daha sonra oynadığı 3 maçta 1 puan alabilmişti.

Ligin 5'inci haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 3-2 ile geçen siyah-beyazlılar, bu hafta da sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet almış oldu. Ayrıca, Beşiktaş, bu sezon evindeki ilk galibiyetini elde etti.