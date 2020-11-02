Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Diego Perotti: Her futbolcunun hayalidir...

: Her futbolcunun hayalidir...

'in 7. haftasında deplasmanda 'u 2-1 mağlup eden 'de ilk maçında ilk golünü atan , maçın ardından galibiyeti değerlendirdi. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 2.11.2020 23:54 Son Güncelleme: 2.11.2020 23:57 ABONE OL
Diego Perotti: Her futbolcunun hayalidir...

Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçta ilk golünü kaydeden Diego Perotti, 2-1'lik galibiyet sonrası açıklamlarda bulundu.

Perotti, "Her oyuncunun hayalidir takımdaki ilk maçında gol atmak. Ben de bu hayali gerçekleştirdim. Mutluyum. 2-1 galip geldik ama daha fazlasını bulabilirdik. İyi oynuyoruz. Çok fazla pozisyona girdik. Bu pozisyonları değerlendiremedik. Her geçen gün daha iyi olacağız. Penaltıyı atabileceğimi hissettim. Ben yeni katılan bir oyuncuyum takıma, arkadaşlarım da bana bıraktı. Onlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor 1-2 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon Son dakika: İşte Jahovic'in kırmızı kart gördüğü pozisyon Erol Bulut: Kim iyiyse ona şans veriyoruz

EN ÇOK OKUNANLAR

Dizi setinde başlayan aşk bitti! Çatı Katı Aşk'ın güzel oyuncusu Nilay Deniz boşanıyor!
Son dakika haberler: İkbal Gürpınar’ın sağlık durumu ile ilgili oğlundan yeni açıklama! İkbal Gürpınar 3 gün önce o notu paylaşmış
SON DAKİKA | 14 yaşındaki İdil Şirin'in ilk sözleri ortaya çıktı! Depremden 58 saat sonra sağ çıkarılmıştı...
SON DAKİKA | "Her zaman umut var, yeni kurtarılanlar..." Erzincan depreminde 8 gün enkaz altında kalmıştı, İzmir depremi sonrası konuştu!
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven "Enkazın altından çıktığım günü unutamam"... Genç oyuncu Gizem Güven İzmir’deki depremin ardından yıllar önce yaşadığı korku dolu dakikaları anlattı...
Son dakika haberi: İkbal Gürpınar’ın sağlık durumu hakkında oğlundan açıklama! İkbal Gürpınar'ın 3 gün önce paylaştığı not...
Son dakika haberler: Kredi kartı kullanan herkesi yakından ilgilendiriyor! Resmi Gazete yayımladı; azami faiz oranı...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kuvvetli sağanak yağış uyarısı geldi! Bu hafta hava durumu nasıl olacak?
SON DAKİKA HABER | 3 yaşındaki Elif Perinçek tüm Türkiye'ye sevinç göz yaşları döktürdü! Minik Elif'in kahramanı o anları anlattı!
Son dakika haberi: Kentsel dönüşüm sürecinde yeni dönem başlıyor! Reyting sistemi ile puanlanacak. Reyting sistemi nedir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Diego Perotti: Her futbolcunun hayalidir...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA