Diego Perotti: Her futbolcunun hayalidir...

Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçta ilk golünü kaydeden Diego Perotti, 2-1'lik galibiyet sonrası açıklamlarda bulundu.

Perotti, "Her oyuncunun hayalidir takımdaki ilk maçında gol atmak. Ben de bu hayali gerçekleştirdim. Mutluyum. 2-1 galip geldik ama daha fazlasını bulabilirdik. İyi oynuyoruz. Çok fazla pozisyona girdik. Bu pozisyonları değerlendiremedik. Her geçen gün daha iyi olacağız. Penaltıyı atabileceğimi hissettim. Ben yeni katılan bir oyuncuyum takıma, arkadaşlarım da bana bıraktı. Onlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor 1-2 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon

Son dakika: İşte Jahovic'in kırmızı kart gördüğü pozisyon

Erol Bulut: Kim iyiyse ona şans veriyoruz