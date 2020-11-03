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'a 2 müjde! Saracchi ve

'in 8. haftasında , deplasmanda 'un konuğu olacak. Zorlu mücadelenin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da iki müjde birden yaşandı. Sakatlıkları bulunan ve Saracchi tedavilerinin ardından salonda çalışmalara başladı. İkilinin Sivasspor karşısında sahaya çıkıp çıkmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Giriş Tarihi: 3.11.2020 15:04 Son Güncelleme: 3.11.2020 15:58 ABONE OL
Galatasaray'a 2 müjde! Saracchi ve Marcao

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in sekizinci haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra dar alanda pas oyunları oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Yapılan tetkikleri sonucu sol üst ön adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Marcao Teixeira ve sol kasık adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Marcelo Saracchi, tedavilerinin ardından salon çalışmalarına başladı.

Emre Taşdemir, takımdan ayrı özel bir program dâhilinde çalıştı. Younes Belhanda, tedavisinin ardından salonda ve sahada çalışma yaptı.

Galatasaray Futbol Takımı, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına 3 Kasım Çarşamba günü 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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Galatasaray'a 2 müjde! Saracchi ve Marcao
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