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'dan risk transferi!

Devre arası dönemi için şimdiden çalışmalarına başlayan 'da gözler, sözleşmesi elinde bulunan 'ya çevrildi. Scout ekibinin raporunda Nijeryalı yıldızın sorununun kalite değil psikolojik olduğunun altı çizildi. Risk transferi olarak yorumlandı.

Giriş Tarihi: 3.11.2020 07:50 Son Güncelleme: 3.11.2020 08:07 ABONE OL
Galatasaray'dan risk transferi! Ahmed Musa

Al Nasr taraftarlarının büyük baskısıyla sözleşmesi feshedilen Ahmed Musa Galatasaray'ın gündemine girdi…



Bir süre önce scout ekibinden, bonservisi elinde olan oyuncularla ilgili rapor isteyen Terim'e Musa içinde bir rapor verilmişti. Bu raporda, Musa'nın Suudi Arabistan'da balansını kaybettiği, ligi kendi kalitesinin altında gördüğü için konsantrasyon zorlukları yaşadığından bahsedildi.

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Galatasaray'dan risk transferi! Ahmed Musa
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