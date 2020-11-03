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Onyekuru’nun şartı 1.5 yıllık imza

, forması giyen eski futbolcusu için devreye girdi, oyuncu isteğini iletti. 23 yaşındaki sol kanat "Altı aylığına gelmem" derken yeni formül 1.5 yıllık kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonu ile alabilmek.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 3.11.2020 ABONE OL
Onyekuru’nun şartı 1.5 yıllık imza
Babel dışında hücum oyuncularından beklediği katkıyı alamayan Galatasaray, devre arasında kanat forvet transferi yapacak. Listenin ilk sırasına yazılan isim yine Henry Onyekuru oldu. İşte detaylar... Geçen sezon tamamlanmadan Fransa'ya dönmek zorunda kalan Nijeryalı oyuncu, hazırlık kampına katılsa da istediği başlangıcı yapamadı. Yedek kulübesinden çıkamayan Onyekuru için Everton'a 13 milyon Euro ödeyen Monaco, bu rakamın altına genç oyuncusunu satmak istemiyor. FFP yüzünden ocak ayında bu rakamı ödemesi imkânsız olan Galatasaray ise Onyekuru'yu tekrar kiralamanın formülünü arıyor.

UEFA İLE FFP ANLAŞMASI 2022'DE BİTİYOR
Onyekuru da ilk kez Aslan'a şart koştu ve "Geçen sezon olduğu gibi 6 aylığına Monaco'dan ayrılmak istemiyorum. Bir buçuk yıllık anlaşma sağlarsanız, Galatasaray'a dönmek isterim" mesajını yolladı. 23 yaşındaki yıldızın bu talebini olumlu karşılayan sarı-kırmızılılar, 1 buçuk yıllık kiralık sözleşmeye 2022 yazında geçerli zorunlu satın alma opsiyonu da ekleyecek. 2018'de UEFA ile 4 yıllık iş birliği anlaşması imzalayan Galatasaray'da FFP kıskacı 2022 yazında sona eriyor ve Onyekuru'nun bonservisi için engel kalmıyor.

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Onyekuru’nun şartı 1.5 yıllık imza
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