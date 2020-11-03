Onyekuru’nun şartı 1.5 yıllık imza

Babel dışında hücum oyuncularından beklediği katkıyı alamayanListenin ilk sırasına yazılan isim yine Henry Onyekuru oldu. İşte detaylar... Geçen sezon tamamlanmadan Fransa'ya dönmek zorunda kalan Nijeryalı oyuncu, hazırlık kampına katılsa da istediği başlangıcı yapamadı.FFP yüzünden ocak ayında bu rakamı ödemesi imkânsız olan Galatasaray ise Onyekuru'yu tekrar kiralamanın formülünü arıyor.Onyekuru da ilk kez Aslan'a şart koştu vemesajını yolladı. 23 yaşındaki yıldızın bu talebini olumlu karşılayan sarı-kırmızılılar, 1 buçuk yıllık kiralık sözleşmeye 2022 yazında geçerli zorunlu satın alma opsiyonu da ekleyecek.FFP kıskacı 2022 yazında sona eriyor ve Onyekuru'nun bonservisi için engel kalmıyor.