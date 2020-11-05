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'nin elinden kapıyor!

Sezon sonunda ile sözleşmesi sona erecek olan 'ün adı, ile anılıyordu. Ancak devreye giren , Beşiktaş'tan da izin alarak Dorukhan için ilk hamlesini yaptı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 5.11.2020 07:49 Son Güncelleme: 5.11.2020 08:01 ABONE OL
Galatasaray Dorukhan Toköz'ü Fenerbahçe'nin elinden kapıyor!

Galatasaray'ın; Dorukhan'ı F.Bahçe'nin elinden kaptığı iddia edildi. İddiaya göre; sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Dorukhan, devam etmek için Beşiktaş'tan 1.5 milyon euro istedi. Başkan Ahmet Nur Çebi, 1 milyon euro'nun üzerine çıkmalarının söz konusu olmadığını söyledi.



Genç futbolcunun devre arasında ayrılması gündeme gelirken sarıkırmızılıların Beşiktaş'tan izin alarak Dorukhan ile masaya oturduğu hatta büyük oranda anlaşıldığı ileri sürüldü. Dorukhan için Galatasaray ile Beşiktaş'ın pazarlık yapacağı, takasın da gündeme gelebileceği konuşuluyor.

Merkez orta sahada forma giyen Dorukhan Toköz, Beşiktaş formasıyla 42 maça çıktı, takımına 3 gol, 4 asistlik katkı yaptı. (Fotomaç)

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Galatasaray Dorukhan Toköz'ü Fenerbahçe'nin elinden kapıyor!
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