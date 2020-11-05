Spor federasyonu seçimleri 1 yıl ertelendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, spor federasyonlarının seçimlerinin 1 yıl ertelendiğini duyurdu.



Bakanlıktan federasyonlara, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya imzasıyla gönderilen yazıda, 2020 yılında yapılması gereken Yaz Olimpiyat Oyunları'nın Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 yıl sonrasına ertelendiği vurgulandı.



2020 Tokyo Olimpiyatlarının ertelenmesi nedeniyle federasyonların seçimlerle ilgili nasıl bir yol izleyeceği belli değildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı yayınlamış olduğu genelge ile federasyonları rahatlattı. Ana statüye göre "federasyon seçimleri her olimpiyat sonrası üç ay içinde yapılır" talimatı yer alıyordu. Ancak olimpiyatlar ertelenince de federasyonların mali ve olağan genel kurullarının akibeti belli değildi. Spor Bakanlığı, federasyonlara gönderdiği resmi yazı ile uzun süredir seçimlerle ilgili spekülasyonlara da son verdi.



Murat Kocakaya federasyonlara gönderdiği resmi yazıda şu cümlelere yer verdi;

"2020 yılında yapılması gereken Yaz Olimpiyat Oyunları Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle bir yıl sonrasına ertelenmiştir.



3289 sayılı "Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu"nun Ek 9 uncu maddesi 3 üncü fıkrası ile Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 10'uncu maddesi hükümlerine göre; Bağımsız Spor Federasyonları olağan genel kurullarının; olimpik ve paralimpik spor dallarında ilgili olimpiyat oyunlarının, diğer spor dallarında yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden, Kanunun Ek 9 uncu maddesinin yürürlüğe girdiği

12/4/2011 tarihinden sonra kurulacak federasyonlarda ise; kararın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde yapılacağı öngörülmüştür.



Buna göre, hem Kanun hem Yönetmelik hükmü uyarınca spor federasyonlarının olağan genel kurullarının olimpik veya paralimpik spor dallarının ilgili olimpiyat oyunlarının, diğer spor dallarında ise yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren üç ay içerisinde yapılması zorunludur.



Öte yandan, 3289 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesinde olağan genel kurulun yapılacağı tarihler belirlenmesine rağmen federasyon başkanlarının görev süresine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu nedenle, Yönetmeliğe göre daha üst düzenleyici işlem durumda bulunan Kanuna göre, federasyon başkanlarının olağanüstü genel kurul yapılmasına ilişkin haller dışında, görev süreleri olimpik veya paralimpik spor dallarının ilgili olimpiyat oyunlarının, diğer spor dallarında ise yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren üç ay içesinde yapılacak genel kurula kadar devam edecektir.

Yukarıda belirtilen sebeplerle, Covid-19 salgınının meydana getirdiği olağanüstü durum ve Olimpiyat oyunları hazırlıkları da gözetilerek; 3289 sayılı Kanunun Ek 9'uncu maddesi uyarınca olimpik veya paralimpik spor dallarının yaz olimpiyat oyunlarıyla ilgili olan spor federasyonları ile olimpik veya paralimpik olmayan spor dallarının bağlı olduğu spor federasyonlarının olağan genel kurullarının 2021 yılında Tokyo'da yapılacak Yaz Olimpiyat Oyunlarının bitiminden itibaren üç ay içerisinde yapılması ve bu süre zarfına kadar mevcut başkan, yönetim ve diğer kurulların görevlerine devam etmesi,Bu kapsamda, Covid-19 salgını ile ilgili olarak Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili kurumların aldıkları tüm tedbirlere titizlikle uyulmak kaydıyla, 2021 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik oyunları hazırlık çalışmalarının aksatılmasına mahal verilmeden sürdürülmesi hususlarınaBilgi ve gereğini rica ederim."