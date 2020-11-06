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'ta hedef 3'te 3! İşte maçı 11'i

'in 8. haftasında deplasmanda FK ile karşılaşacak olan 'ta, hedef 3'te 3 yapmak. Siyah-beyazlılarda , bu zorlu maç öncesi ilk 11'ini belirledi. İşte 'da sahaya çıkacak o isimler...

Giriş Tarihi: 6.11.2020 08:37 Son Güncelleme: 6.11.2020 08:47 ABONE OL
Beşiktaş'ta hedef 3'te 3! İşte Gaziantep maçı 11'i
Beşiktaş Süper Lig'de 8. haftanın perdesini açıyor. Siyah-beyazlı takım, bugün Gaziantep FK'ye konuk olacak. Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Ligde 1 haftayı bay geçen Beşiktaş, oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip, topladığı 10 puanla 8. sırada yer aldı. Gaziantep FK ise Kartal'ın bir basamak gerisinde 9. sırada bulunuyor. Ligdeki son iki maçında önce Denizlispor ardından Yeni Malatyaspor'u yenerek çıkışa geçen Beşiktaş, bugün de Gaziantep'i mağlup ederek yükseleşini ve serisini devam ettirmek amacında.
Beşiktaş'ta hedef 3'te 3! İşte Gaziantep maçı 11'i
TÖRE & N'KOUDOU YOK
Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı devam eden Gökhan Töre ile takımla çalışmalara başlayan Georges-Kevin N'Koudou maç kadrosuna alınmadığı için bugünkü maçta da görev yapamayacaklar.
Beşiktaş'ta hedef 3'te 3! İşte Gaziantep maçı 11'i
Sakatlıkları sona eren Atakan Üner ve Ajdin Hasic ise 'ın şans vermesi halinde mücadelede forma giyebilecek.
Beşiktaş'ta hedef 3'te 3! İşte Gaziantep maçı 11'i
Öte yandan 'ta 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz, ceza sınırında. Bu sezon Antalyaspor, ve Denizlispor maçlarında gören Dorukhan, bugün de aynı durumu yaşarsa cezalı duruma düşüp, 9. haftadaki Başakşehir mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.
Beşiktaş'ta hedef 3'te 3! İşte Gaziantep maçı 11'i
DIŞARIDA DAHA İYİ
Kara 'ın deplasmanda oynayacağı Gazintep FK karşılaşması öncesi bu sezon dış sahadaki performansı dikkat çekiyor. Bu sezonki 3 galibiyetinin 2'sini dış saha maçlarında (, Denizlispor) kazanan siyah-beyazlı takım, tek puan kaybını
Konyaspor sınavında yaşadı. Beşiktaş söz konusu mücadelelerde 7 gol atarken, kalesinde yine 7 gol gördü.
Beşiktaş'ta hedef 3'te 3! İşte Gaziantep maçı 11'i
JOSEF İÇİN MÜJDELİ HABER
Denizli sınavında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alan Josef de Souza için Tahkim Kurulu'ndan müjdeli haber geldi.
Beşiktaş'ta hedef 3'te 3! İşte Gaziantep maçı 11'i
Brezilyalı oyuncunun cezası 1 maça düşürüldü. Josef de Souza, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi durumunda G.Antep maçında görev yapabilecek. Beşiktaş, karar açıklanmada önce Josef'i maç kadrosuna da almıştı.
Beşiktaş'ta hedef 3'te 3! İşte Gaziantep maçı 11'i
GAZİANTEP FK-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER
İki takımın karşılaşmaya şu 11'lerle çıkması bekleniyor;
Beşiktaş'ta hedef 3'te 3! İşte Gaziantep maçı 11'i
GAZİANTEP FK:

GÜNAY, DJILOBODJI, KANA-BIYIK, TOSCA, MAXIM, MIRALLAS, OĞUZ, SOUSA, MORAIS, MUHAMMET, DICKO
Beşiktaş'ta hedef 3'te 3! İşte Gaziantep maçı 11'i

BEŞİKTAŞ:

ERSIN, ROSIER, WELINTON, VIDA, N'SAKALA, ATIBA, GHEZZAL, OĞUZHAN, DORUKHAN, LARIN, ABOUBAKAR

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Beşiktaş'ta hedef 3'te 3! İşte Gaziantep maçı 11'i
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