Beşiktaş'ta hedef 3'te 3! İşte Gaziantep maçı 11'i

Beşiktaş Süper Lig'de 8. haftanın perdesini açıyor. Siyah-beyazlı takım, bugün Gaziantep FK'ye konuk olacak. Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Ligde 1 haftayı bay geçen Beşiktaş, oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip, topladığı 10 puanla 8. sırada yer aldı. Gaziantep FK ise Kartal'ın bir basamak gerisinde 9. sırada bulunuyor. Ligdeki son iki maçında önce Denizlispor ardından Yeni Malatyaspor'u yenerek çıkışa geçen Beşiktaş, bugün de Gaziantep'i mağlup ederek yükseleşini ve serisini devam ettirmek amacında.