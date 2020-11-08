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Lille'i kurtaramadı! Brest 3-2 Lille

1’in 10. haftasında Lille, Brest deplasmanına konuk oldu. Ev sahibi takım sahadan 3-2’lik skorla galip ayrıldı. Lille’in 2 golü de ’dan geldi.

Giriş Tarihi: 8.11.2020 17:00 Son Güncelleme: 8.11.2020 17:02 ABONE OL
Burak Yılmaz Lille'i kurtaramadı! Brest 3-2 Lille

Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Lille, Brest deplasmanına konuk oldu. Ev sahibi takım sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Lille'in 2 golü de Burak Yılmaz'dan geldi. Tecrübeli golcü böylelikle Ligue 1'deki gol sayısını 6'ya yükseltti. Burak Yılmaz'ın ikinci golünde asisti yapan isim ise hafta içi Milan deplasmanında 3 gol birden atan bir diğer temsilcimiz Yusuf Yazıcı oldu.

Ev sahibi Brest'in golleri ise Ronael Pierre-Gabriel, Romain Perraud ve Irvin Cardona'dan geldi. Bu sonucun ardından Brest puanını 12'ye çıkarırken, Lille ise 19 puanda kaldı.

Ligue 1'de Lille önümüzdeki hafta Lorient'i Brest ise Saint-Etienne'i ağırlayacak.

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Burak Yılmaz Lille'i kurtaramadı! Brest 3-2 Lille
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