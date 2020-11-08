Beşiktaş Şenol Güneş'i mumla arıyor

Gaziantep FK maçında bir kez daha savunma ve kalede yaşadığı sorunlarla yüzleşen Beşiktaş, milli araya moralsiz girdi.

Geride kalan sezonun ilk 7 maçında kalesinde 12 gol gören Kartal, bu sezon da aynı rakama ulaştı. 2004-05 sezonunda 13 kez rakip forvetlere geçit vererek son 20 yılın en kötü performansını sergileyen siyah-beyazlılar, üçüncü kez 12 golle kendini tekrarladı.



PUAN AÇISINDAN DA YERLERDE

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı'dan önce 4 sezon çalıştırdığı Beşiktaş'a 2 şampiyonluk kazandırırken 7. haftalar itibarıyla siyah-beyazlıların en fazla yediği gol sayısı iki kez 8 olmuştu.

Diğer iki sezon ise 6 ve 7 golle geçilmişti. Geçen yıl Avcı ile toplanan 8 puan ve bu sene Yalçın'la alınan 10 puan da kötü başlangıçlar olarak yenilen gollerle paralellik gösterdi.



OCAKTA KALEYE TAKVİYE KARARI

Sezon öncesi yönetimin kaleci hamlesine rağmen Ersin Destanoğlu'na güvendiğini belirtip yeni isim istemeyen teknik direktör Sergen Yalçın, son yaşananların ardından fikir değiştirdi.

Ersin'in Gaziantep FK maçında acemice kırmızı kart görüp yenilgiye zemin hazırlaması üzerine Beşiktaş ocakta kaleye takviye kararı aldı. Kadroya katılacak isim konusunda Ersin'in gelişimine katkıda bulunup rekabet ortamı oluşturacak tecrübeli bir kaleci üzerinde duruluyor. Siyah-beyazlılar, forvet transferinde ise Cenk Tosun'u listenin ilk sırasında tutuyor.