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Abdülkadir Ömür'den kötü haber

mücadelesinde sakatlanan 'un yıldız ismi Abdülkadir Ömür'ün son durumu belli oldu. Genç oyuncunun 1-2 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Giriş Tarihi: 9.11.2020 13:33 ABONE OL
Abdülkadir Ömür'den kötü haber

Sezona kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, ligin 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelmiş, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

Bordo-mavililerin yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür zorlu karşılaşmanın 56. dakikasında sakatlanmış ve sahayı sedye ile terk etmişti.

ESNEME TESPİT EDİLDİ

Yerini Yusuf Sarı'ya bırakan Abdülkadir'in çekilen MR'ında sol dizinde esneme tespit edildiği kaydedildi.

1-2 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Abdülkadir'in tedavisini hemen başlanırken sahalardan ortalama 1 - 2 hafta arasında uzak kalacağı kaydedildi.

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Abdülkadir Ömür'den kötü haber
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