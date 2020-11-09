Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş transfer için harekete geçiyor! İlk hedef...

için harekete geçiyor! İlk hedef...

Son dakika haberleri... Yaz transfer döneminde ve gibi iki genç isme güvenen ve kaleci transferi yapmayan Beşiktaş, bu iki ismin yetersiz performansının sıkıntılarını çekiyor. Siyah beyazlı takımda Serrgen Yalçın ve yönetimin bir numaralı hedefi kaleci transferi ve yerli isimler üzerinde duruluyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 9.11.2020 18:04 Son Güncelleme: 9.11.2020 18:15 ABONE OL
Kartal transfer için harekete geçiyor! İlk hedef...

'ta ara döneminde kaleye takviye yapılması ihtimali ağırlık kazanmaya başladı.

Kartal transfer için harekete geçiyor! İlk hedef...

Genç kaleciler ve 'ın görev yaptıkları maçlarda yeterince güven vermemesi nedeniyle deneyimli bir file bekçisinin devre arasında kadroya dahil edilebileceği aktarıldı.

Kartal transfer için harekete geçiyor! İlk hedef...

Siyah-beyazlı yönetimin tecrübeli kaleci transferi konusunda "fırsat" kollayacağı ifade edildi.

Kartal transfer için harekete geçiyor! İlk hedef...

Yabancı oyuncu kontenjanının dolu olması nedeniyle yerli file bekçisi düşünen yöneticilerin, kendisini kanıtlamış bir isme sıcak baktığı belirtildi.

Kartal transfer için harekete geçiyor! İlk hedef...

Bu kalecinin takımda hem forma rekabeti oluşturması hem de Ersin ve Utku'ya deneyimlerini aktarması planlanıyor.

Kartal transfer için harekete geçiyor! İlk hedef...

YİNE YERLİ OLACAK
Milliyet'in haberine göre Ersin ve Utku ile yola devam etmek istediğini her fırsatta dile getiren Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ise kaleci transferi konusunda fazla aceleci davranmadığı öğrenildi.

Kartal transfer için harekete geçiyor! İlk hedef...

FK maçından sonra Ersin için "Geçen sezonu mumla aratıyor" ifadelerini kullanan Yalçın'ın, kaleci takviyesi konusunda devre arasını bekleyeceği kaydedildi.

Kartal transfer için harekete geçiyor! İlk hedef...

Siyah-beyazlı teknik adamın, Ersin ve Utku'nun kalan maçlarda ortaya koyacağı performansa göre yerli kaleci transferine yeşil ışık yakabileceği ileri sürüldü.

Kartal transfer için harekete geçiyor! İlk hedef...

Yalçın'ın istemesi halinde kendi kulübünde düzenli şans bulamayan deneyimli bir file bekçisinin kadroya dahil edilebileceği vurgulandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Bakan Koca açıkladı... Corona virüs sürecinde en kritik belirti belli oldu!
SON DAKİKA | İzmir depremi sonrası uzman isimden kritik uyarı geldi! "7.8 şiddetinde deprem geliyor..."
Sefirin Kızı’nın yıldızı Neslihan Atagül bombayı patlattı! Hayranlarına müjdeli haber…
Son dakika haberler: Altın fiyatları düşüşte! 9 Kasım Gram, Yarım, Tam, 22 Ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Masterchef'te dün akşam kim elendi? 8 Kasım Masterchef elenen yarışmacı kim, hangi isim oldu? Uğur...
Son dakika haberi: İstanbul Bakırköy'deki tuhaf bina herkesi çok şaşırttı! Yönetici açıkladı: "Görenlerin midesi bulanıyor..."
SON DAKİKA HABERİ: Milyonlarca kişiyi öldüren corona virüs MUTASYONA uğradı! Yeni corona belirtileri ortaya çıktı; parmaklarda şişlik ve kızarıklık...
SON DAKİKA… İstanbul’da HES kodu olmadan girilemeyecek noktalar açıklandı!
SON DAKİKA HABERİ: İzmir depremi sonrası tartışılan fotoğraf ile ilgili Ayda Gezgin'in babası konuştu! Bu kadarına pes...
Son dakika haberi: Rıza Bey apartmanındaki yalanı Google ortaya çıkardı! Depremden sonra gözaltına alınmıştı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş transfer için harekete geçiyor! İlk hedef...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA