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'yu unutmadı

Son dakika haberleri... Ülkesi Brezilya'da Palmeiras forması güyen ve son oynanan Vasco da Gama maçında kırılan eski Galatasaraylı 'yu unutmadı. Tecrübeli teknik adam, yaptığı paylaşımla eski öğrencisine destek oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 9.11.2020 11:49 Son Güncelleme: 9.11.2020 12:35 ABONE OL
Fatih Terim Felipe Melo'yu unutmadı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ağır sakatlık geçiren eski öğrencisi Felipe Melo'yu unutmadı.

Palmeiras forması giyen ve son maçta ayak bileği kırılan Melo için Fatih Terim, Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Fatih Terim, Felipe Melo ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşırken ''Sen güçlü bir evlatsın ve bunu da aşacaksın.'' sözlerini kullandı.

Felipe Melo’nun ayak bileği kırıldı

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Fatih Terim Felipe Melo'yu unutmadı
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