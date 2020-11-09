Şampiyon olacağız

Başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim'le özel görüşmeler yaparak sarı-kırmızılı kulüpteki krizi önleyenBu süreçte yakın arkadaşı eski Başbakan Mesut Yılmaz'ı kaybetmenin acısını yaşayan Albayrak,Yeni 4 Eylül Stadı'nda sorularımızı yanıtlayan Abdurrahim Albayrak, "Takıma inancım tam. Kazanacağız'' tahmininde haklı çıktı. ''Erzurum'da beyaz sayfa açtık. O gün lig bizim için yeniden başladı. Zirveyle puan farkını kapattık. İyi gidiyoruz. Falcao da tam toparlanmıştı, şanssız bir sakatlık yaşadı. Babel ve Belhanda'yı kazandık, Feghouli'yi de kazanacağız.şeklinde konuştu.