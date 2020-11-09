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Şampiyon olacağız

2. Başkanı SABAH’a özel açıklamalarda bulundu: "'da beyaz sayfa açtık. O gün lig bizim için yeniden başladı. Babel ve 'yı kazandık, Feghouli'ye de kazanacağız. Sezonu zirvede tamamlayacağımıza inanıyorum"

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 9.11.2020 ABONE OL
Şampiyon olacağız
Başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim'le özel görüşmeler yaparak sarı-kırmızılı kulüpteki krizi önleyen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, bir aydır 7/24 tüm mesaisini Florya'da harcıyor. Bu süreçte yakın arkadaşı eski Başbakan Mesut Yılmaz'ı kaybetmenin acısını yaşayan Albayrak, Sivas deplasmanında takımın yanında olan tek yöneticiydi. Yeni 4 Eylül Stadı'nda sorularımızı yanıtlayan Abdurrahim Albayrak, "Takıma inancım tam. Kazanacağız'' tahmininde haklı çıktı. ''Erzurum'da beyaz sayfa açtık. O gün lig bizim için yeniden başladı. Zirveyle puan farkını kapattık. İyi gidiyoruz. Falcao da tam toparlanmıştı, şanssız bir sakatlık yaşadı. Babel ve Belhanda'yı kazandık, Feghouli'yi de kazanacağız. Onların hepsi benim için çok değerli. Sezon sonunda şampiyon olacağız, buna yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

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