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Younes  kendine geliyor!

Son dakika haberleri... Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor deplasmanında 2-1 kazandığı maçta 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Faslı oyuncu Younes , peformansıyla yüzleri güldürüyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 9.11.2020 12:30 Son Güncelleme: 9.11.2020 12:31 ABONE OL
Younes Belhanda kendine geliyor!

Galatasaray'ın tartışılan ismi Younes Belhanda, Sivas'ta takımına galibiyeti getirdi. Tecrübeli futbolcu, 19. dakikada Feghouli'nin pasında yerden ve düzgün bir vuruşla topu filelere gönderip, sarı-kırmızılıları öne geçirdi. Belhanda ikinci yarının başında Arda'nın attığı golün pasını vererek maçın adamı oldu. Faslı yıldızın, Erzurum deplasmanında sahaya kaptan çıktıktan sonra performans olarak yükselişe geçmesi dikkat çekti.

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ATINCA TAKIM KAZANIYOR

Bu sezon resmi maçlardaki 3'üncü golünü atan Youness Belhanda'nın (Hajduk Split, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor) fileleri havalandırdığı 3 karşılaşmayı da Galatasaray kazandı. Öte yandan Youness'in Süper Lig'de attığı son 3 gol de deplasmanda geldi. Bu da Belhanda'nın gol için saha seçmediğini gösterdi. Teknik direktör Fatih Terim maçın ardından Belhanda'nın iyi oynadığını, kendisinden beklenenin de bu olduğunu söyledi.

Şampiyon olacağız

ASİSTİ GOLE TERCİH EDERİM

Belhanda, "Son 3 maçı kazandık. Güven için çok önemli. İyi fırsatlar yakaladık ve golleri attık. Daha iyi oyun için çok çalışmalıyız. Benim tercihim golden ziyade kolektif bir gol çalışması olduğu için her zaman asist yapmak. Kaptanım da pasımı gole çevirdiği için ayrıca çok mutluyum" dedi.

DÖNDÜLER!

Belhanda'nın golünde asisti Sofiane Feghouli yaptı. İkilinin uzun süre sonra birlikte skor üretmesi 'Nihayet döndüler' yorumlarını beraberinde getirdi. Bu arada Feghouli, Süper Lig'de 2014-15'ten bu yana 20 asiste ulaşan ikinci Galatasaraylı oyuncu oldu. (Diğeri Wesley Sneijder; 24 asist).

(Fotomaç)

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Younes Belhanda kendine geliyor!
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