Şımardıysan düşmana ihtiyacın yoktur

SORU: Süper Lig'de her hafta değişik sürprizler karşımıza çıkıyor. Fenerbahçe yenildi, Galatasaray toparlandı. Başakşehir kazanırken Beşiktaş yeniden inişe geçti. Trabzonspor ise beklenen çıkışı hâlâ yapamadı. Bu fotoğrafa bakınca takımlar için neler söylersiniz?Fenerbahçe takım olarak, Konyaspor karşısına, "Nasıl olsa kazanırız" diye çıkınca mücadeleci vücut dilinden uzaklaştı ve sonuç ortada.Alınan yenilgi sarı-lacivertlilerin şampiyonluk yolunu açabilir. Çünkü bu tokat, erken havaya giren takıma ve camiaya bir uyarı niteliğinde.Erol Bulut'un Antalya galibiyetinden sonra 'Ligi namağlup bitiririz' açıklaması gereksizdi. Konya maçında yaptığı değişiklikler hatalıydı."Şımardıysan düşmana ihtiyacın yok demektir" demişler. Fenerbahçe takım olarak bunu yaşadı Konyaspor karşısında. "Nasıl olsa kazanırız" diye sahaya çıkınca, mücadeleci vücut dilinden uzaklaşınca, sonuç ortada.Bu noktaya gelip, hatalarını bulmalılar. Bunu çözebilecek güçleri de var.Bu yenilgi F.Bahçe'nin şampiyonluk yolunu açabilir. Çünkü bu tokat erken havaya giren takıma, camiaya ve medyaya bir uyarı niteliğinde. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor.F.Bahçe'nin oyun temposunda ve orta saha dinamizminde düşüş gördüm. Takımını haftalardır sırtlayanolmadı. Bu maç gösterdi ki F.Bahçe'nin daha koordinasyonu tamamlanmamış, tam takım olamamış.Bunun için de zamana ihtiyacı var.Fenerbahçe birkaç haftadır şampiyonluğun en büyük adayı olarak ilan edilmişken Konya karşısında taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.Ama sonuçta kaybettiler. Pozisyon üretmekte sıkıntıları var.Hâlâ favoriler ama alınabilecek bazı kötü sonuçlar neticesinde özellikle Başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut üçgeninde ciddi kırılmalar olabilir.Teknik direktör Erol Bulut, Fenerbahçe'nin başına tırnaklarıyla kazıyarak geldi.Ancak söylemlerde ve eylemlerde bir bütünlük olmalı. Erol Bulut, kazanılan maçların analizini yaparken şöyle demişti:Ancak Samatta transferinde söylediği,söyleminin yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu söylem biz değil, ben merkezlidir. Yine Erol hocanın Antalya galibiyetinden sonra 'Ligi namağlup bitiririz' açıklaması gereksizdi. Ayrıca Konya maçında yaptığı değişiklikler de hatalıydı.Oyundan alınması yanlıştı.Trabzonspor yüksek karakter gösterdi. Kilit oyuncuları ya yoktu ya çok kötü oynadı ama takım olarak dik durmaya çalıştılar. Öne çıkan, çizgi halinde kalan Alanyaspor defansını da birkaç kez avladılar ama pozisyonları değerlendiremediler. Abdullah Avcı ile yeni bir döneme girecekler.Kazanarak baskıdan kurtulup, sonrasında planlarını uygulamak istemesi gerekiyor.Trabzonspor sezon başından beri en derli toplu oyununu Alanyaspor'a karşı sergiledi. Takım halinde savunma yaptı, alanları daralttı ve rakibe hücum edebilecekleri alan bırakmadı. Kontrataklarla da pozisyon üretti.Sonuçta Trabzonspor, Alanya'yı kendi oyununa mahkum edip haklı bir puan kazandı.Kriz döneminde Erzurum ve Ankaragücü'ne karşı alınan galibiyetler altın değerindeydi. Sivas deplasmanı kırılma maçıydı. G.Saray kazanarak zirveye yapıştı.Terim'in yönetimle yaptığı ve "Oyuncularımı medyanın kucağına itmeyin" söyleminin ne kadar doğru olduğunu gördük. Terim,ikilisini yeniden kazandı.G.Saray sezon başında övgü ile bahsedilen ideal kadrosuna kısmen döndü. Ben buna fabrika ayarları diyorum. Uzun bir aradan sonra Arda, Emre Kılınç, Feghouli ve Belhanda birlikte oynadılar. Taylan da tek ön liberoydu. Bu ayarlar Falcao'nun katılmasıyla rayına oturacaktır.Arda Turan iyi bir lider ve kaptan olduğunu kanıtladı.Galatasaray ite kaka kazanıyor. Üstelik Erzurum'dan sonra Sivas deplasmanını da geçtiler.Kadro kalitesi F.Bahçe ve Başakşehir kadar olmasa da yarışı kovalayabilirler.Eksiklerine rağmen Sivasspor maçını 60. dakikaya kadar yüksek tempoda oynamaya çalıştı Galatasaray.Bire birde yetenekli oyuncuları ile zorladı ve golleri de buldu.Sonuç; kazandı ama sorunlarını çözemedi.Sivas maçında Belhanda, Feghouli, Babel ve Arda dörtlüsünün eski günlerini hatırlatan istekli oyunu sonuca tesir etti.Bu tür değişikliğin Arda, Belhanda ve Emre Kılınç'a olumlu yansıdığını düşünüyorum. Ancak gördük ki G.Saray'ın bu haftaki toparlanmış oyununun yanı sıra hakem hatalarının da lehine olduğunu söylemeliyiz.Marcao'nun verilen penaltıda sarısı da atlanmıştı. Marcao bir Anadolu takımında olsaydı her maç kırmızı kart görürdü.Beşiktaş'ta malumun ilamları oluyor. Bu kadro, kaleci ve konsantrasyon eksikliğiyle olacağı bu. Kazandıkları maçlarda bile fazla ses getirmiyorlardı. Kadro planlaması kesin yanlış. Ersin geleceğin büyük kalecisi olabilir ama şu anda Beşiktaş için yetersiz. Sergen Yalçın ile dillenmese bile yönetim arasında büyük problemler var. Bu hem görülüyor hem de hissediliyor.Sergen Yalçın'ın haklı da olsa oyuncularını kamuoyunun önüne atması tam bir fecaat. Eğer sezonu bu oyuncularla oynayacaksanız kamuoyunun önünde bu kadar eleştiri yapamazsınız. Size yapılan haklı eleştiriler karşısında feveran edip oyunculara yaptığınız normal bir durummuş gibi davranmak usta teknik adamlık refleksiyle bağdaşmaz.Beşiktaş 10 kişi kaldığı maçlarda maalesef akort bozukluğu yaşıyor. Sergen hocanın yenilen goller için sonucu Welinton üzerinden okumasını doğru bulmuyorum. Sonuçta Welinton'un bütün sezon kart görmeden ya da sakatlanmadan oynayacağını düşünmüyorum. Sergen hoca Beşiktaş'ın 10 kişiyle de nasıl oynayacağını planlamalı.Yenilen goller kişisel hatalardı; evet. Sergen hocayı sonuçtan sorumlu tutmam ama oyundan tutarım. Beşiktaş bir performans takımı. Kilit oyuncular iyiyse kazanacak, yoksa iki kötü, bir iyi seyredeceğiz.Başakşehir şampiyonluğun en az F.Bahçe kadar favorisidir.F.Bahçe'den bile iyi olduğu iddia edilebilir. Chadli gibi bir oyuncu sahalara döndü. İki asist yaptı ve Başakşehir kazandı. İlk 4 maçında kötü sonuçlar alanLigin en güçlü kadrosu F.Bahçe ile birlikte Başakşehir'e ait. Bir takımın felsefesi önemlidir. Okan Buruk, M.United maçında Mahmut'un yokluğunda Mehmet Topal'ı yedek bırakıp daha ofansif oyuncuları sahaya sürüp kazanmıştı. Aynı Buruk ligde bu sefer Mehmet Topal ile zafere uzandı. İşte Başakşehir'in gücü ve sırrı bu. 11'de oynayanı, sonradan gireni hepsi maç kazandırmaya hazır.