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antrenmanında iki eksik!

Son dakika haberleri... 'de milli araya 17 puanla ikinci sırada giren Fenerbahçe, 9. haftada deplasmanına çıkacak. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de iki yıldız isim antrenmanda yer almadı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.11.2020 17:59 Son Güncelleme: 13.11.2020 18:17 ABONE OL
Fenerbahçe antrenmanında iki eksik!

, 'in 9. haftasında ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe antrenmanında iki eksik!

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmana kasık bölgesinde kısmi yırtık tespit edilen 'ün yanı sıra dizinde ağrı olan katılmadı.

Fenerbahçe antrenmanında iki eksik!

, Mbwana Samatta ve ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe antrenmanında iki eksik!

Gribal enfeksiyonu atlatan Mauricio Lemos ise takımdaki yerini aldı.

Fenerbahçe antrenmanında iki eksik!

Milli oyuncuların yer almadığı idmanda ısınma, koordinasyon ve pas çalışmaları sonrası dar alanda çift kale maç yapan sarı-lacivertli futbolcular bireysel antrenmanlarla idmanı noktaladı. hazırlıklarına yarın devam edecek.

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Fenerbahçe antrenmanında iki eksik!
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