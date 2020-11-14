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'da şoku! milli takımda sakatlandı

Son dakika haberi: Sarı-kırmızılıların başarılı defans oyuncusu Christian milli takımda sakatlandı. Yıldız futbolcunun 2 milli maçı kaçıracağı duyuruldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.11.2020 14:57 Son Güncelleme: 14.11.2020 15:01 ABONE OL
Galatasaray'da Luyindama şoku! milli takımda sakatlandı

Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Luyindama'dan kötü haber geldi. Sarı kırmızılı takımın yıldızı, Kongo Milli Takım antrenmanında sakatlandı.

2 MAÇI KAÇIRACAK

Radiookapi'nin haberine göre Luyindama, Kongo'nun Afrika Uluslar Kupası'nda oynayacağı 2 Angola maçını da kaçıracak.

SAKATLIK NASIL YAŞANDI?

Öte yandan Luyindama'nın sakatlığının 13 Kasım Cuma günü yapılan antrenmanda yaşandığı ve yıldız ismin idmana devam edemediği, tedavisine başlandığı ifade edildi. Bununla beraber sakatlığının ne kadar süreceğinde dair herhangi bir bilgi verilmedi.

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Galatasaray'da Luyindama şoku! milli takımda sakatlandı
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