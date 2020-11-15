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'den A Milli Takım'a müthiş geri dönüş!

Uluslar Ligi beşinci maçımızda sahamızda 'yı 3-2'lik skorla devirdik. Ay yıldızlılar 1-0 geriye düştüğü maçta skoru 1-1'e getirirken, asist 'den geldi. Bu asistin ardından Caner Erkin, Milli Takım'a döndükten sonra ikinci maçında ikinci asistini yaptı.

Giriş Tarihi: 15.11.2020 22:49 ABONE OL
Caner Erkin'den A Milli Takım'a müthiş geri dönüş!

A Milli Futbol Takım'ımız Ulaslar Ligi 3. Grup beşinci maçında Rusya ile Kadıköy Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Caner Erkin oynadığı futbolla beğeni toplarken, 26. dakikada Kenan Karaman'a yaptığı asistle iyi oyununu taçlandırdı.

3 YIL SONRA MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ!
Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Caner Erkin, 3 yıl sonra döndüğü milli takımda çıktığı son 2 maçta 2 asist yapma başarısı gösterdi. Hırvatistan maçında Deniz Türüç'ü golle buluşturan deneyimli sol bek, Rusya karşısında ise Kenan Karaman'a asist yaptı.

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Caner Erkin'den A Milli Takım'a müthiş geri dönüş!
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