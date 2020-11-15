A Milli Takım'ımız UEFA Uluslar Ligi'nde Ülker Stadyumu'nda Rusya'yı ağırladı. Ay yıldızlı ekibimiz 1-0 geriye düştüğü maçı 3-2'lik skorla kazanmasını bildi. Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Kenan Karaman, 32. dakikada Cengiz Ünder ve 52. dakikada penaltıdan Cenk Tosun kaydetti. Rusya'nın golleri ise 11. dakikada Denis Cheryshev ve 57. dakikada Kuzyayev'den geldi. Öte yandan Rusya'da Semyonov 24'te kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından 28 yıl aradan sonra Rusya'yı devirmeyi başaran A Milli Takım, puanını 6'ya çıkarırken, Rusya ise 8 puanda kaldı. Uluslar Ligi'ndeki son maçımızda Çarşamba günü Macaristan'a konuk olacağız. Rusya ise Sırbistan deplasmanında sahaya çıkacak.

Milli takımda Zeki Çelik sakatlık geçirdi maça devam edemedi

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 7 DEĞİŞİKLİK

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, son oynanan Hırvatistan karşılaşmasına göre Rusya maçının 11'inde 7 değişiklik yaptı.

A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Rusya ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, Hırvatistan ile oynanan hazırlık mücadelesine göre Rusya karşısında 7 değişiklik yaptı. Hırvatistan maçında oynayan Mert Çetin ile Orkun Kökçü sakatlıkların dolayı kadrodan çıkarılırken, Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Dorukhan Toköz ve Deniz Türüç ise tercih edilmedi.

Ay-yıldızlılar, Rusya karşısına Mert Günok, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Cengiz Ünder ve Cenk Tosun 11'i ile çıktı.Yedeklerde ise Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Yusuf Yazıcı, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Mert Müldür, Enes Ünal, Efecan Karaca, Deniz Türüç ve İrfan Can Kahveci bekledi.

ŞENOL GÜNEŞ'İN 100. MAÇI

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya mücadelesiyle 100. kez milli takım için görev aldı. Futbolcu olarak 31 kez ay-yıldızlı formayı giyen Güneş, teknik direktör olarak da 69. maçına Rusya karşısında çıktı.

CENK TOSUN 399 GÜN SONRA

Geçtiğimiz sezon yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle futboldan uzun süre uzak kalan Cenk Tosun, 399 gün sonra milli forma ile resmi bir karşılaşmada görev aldı. Son olarak Türkiye'nin deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada görev alan Cenk Tosun, bu tarihten sonra resmi maçlarda milli takım forması giymemişti. Geçtiğimiz çarşamba günü Hırvatistan ile oynanan hazırlık karşılaşmasında görev yapan Cenk Tosun, resmi müsabakalardan 399 gün sonra forma giydi.