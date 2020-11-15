Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe Karagümrük maçı canlı izle! Fenerbahçe Karagümrük maçı hangi kanalda? Fenerbahçe resmi YouTube kanalı
Giriş Tarihi: 15.11.2020 15:53 Son Güncelleme: 9.10.2024 15:14

Fenerbahçe Karagümrük maçı canlı izle! Fenerbahçe Karagümrük maçı hangi kanalda? Fenerbahçe resmi YouTube kanalı

Milli maçlar nedeniyle Süper Lig maçlarına verilen ara, hazırlık karşılaşması olan Fenerbahçe Karagümrük maçı sona eriyor. Fenerbahçe, milli maçlar için ülke takımlarına giden 11 oyuncu ve 4 sakatlık nedeniyle kadorda 15 eksikle maça hazırlıklarını tamamladı. Peki, Fenerbahçe Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte, Süper Lig'e verilen kısa bir ara sonrası yapılacak Karagümrük Fenerbahçe hazırlık maçı öncesi son hazırlıklar hakkında bilgiler ve maç saati...

Fenerbahçe Karagümrük maçı canlı izle! Fenerbahçe Karagümrük maçı hangi kanalda? Fenerbahçe YouTube kanalı resmi

Milli maç arası hazırlık maçı ile sona eriyor. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Karagümrük ile Fenerbahçe bugün İstanbul'da karşılaşacak. Koronavirüs gölgesinde oynanacak müsabaka öncesi sarı lacivertli ekibin hocası Erol Bulut'u zorlu bir kadro planlaması bekliyordu. Bulut'un, 11'i milli maç, 4'ü sakatlık nedeniyle kadroda bulunmayan oyuncular yerine altyapıdan genç isimleri tercih etmesi bekleniyor. Fenerbahçe Youtube kanalı aboneleri şifresiz yayın ile Fenerbahçe Karagümrük maçını canlı izleyebilecek.

CANLI İZLE: FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'de milli takımlara giden 11 futbolcu dışında, sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Jose Sosa, Samatta, Tolga Ciğerci ve Serdar Aziz dışındaki tüm oyuncular Fatih Karagümrük karşısında forma giyecek.

İşte, karşılaşma hakkında detaylar...

Fenerbahçe Karagümrük maçı canlı izle! Fenerbahçe Karagümrük maçı hangi kanalda? Fenerbahçe YouTube kanalı resmi

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Karagümrük maçı 15 Kasım Pazar günü saat 16:00'da Kadıköy Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanacak. Maç, Fenerbahçe'nin Youtube kanalında yayınlanacak.

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Fenerbahçe Karagümrük maçı canlı izle! Fenerbahçe Karagümrük maçı hangi kanalda? Fenerbahçe YouTube kanalı resmi

FENERBAHÇE'DE KARAR GÜNÜ

F.Bahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un bugüne dek fazla şans veremediği oyuncuların 11'e girip giremeyecekleri büyük ölçüde bugün netleşecek. Bulut'un özellikle de Mert Hakan Yandaş'ın performansını görmek amacıyla istediği Fatih Karagümrük maçı bugün saat 16.00'da oynanacak. Fenerbahçe'nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada, milli takımlara giden 11 futbolcunun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Samatta, Tolga Ciğerci ve Serdar Aziz dışındaki tüm oyuncular forma giyecek.

Fenerbahçe Karagümrük maçı canlı izle! Fenerbahçe Karagümrük maçı hangi kanalda? Fenerbahçe YouTube kanalı resmi

Sezon öncesi G.Saray ile yapılan transfer yarışında Emre Belözoğlu etkisiyle rotayı F.Bahçe'ye çeviren Mert Hakan, A Milli Takım'ın Macaristan ile oynadığı maçta sakatlanınca sarı lacivertli ekipteki formasını kaptırmış ve ligin ilk 8 haftasında kulübeye mahkûm

kalmıştı. Geçen sezonun yıldızları arasında yer alan genç oyuncunun ilk 11'de oynaması gerektiği yönündeki görüşler son Konyaspor yenilgisiyle yoğunlaşınca Bulut, kadroda revizyon yapabileceği sinyalini vermişti.

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Fenerbahçe Karagümrük maçı canlı izle! Fenerbahçe Karagümrük maçı hangi kanalda? Fenerbahçe resmi YouTube kanalı
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