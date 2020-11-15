Fenerbahçe Karagümrük maçı canlı izle! Fenerbahçe Karagümrük maçı hangi kanalda? Fenerbahçe resmi YouTube kanalı

Milli maç arası hazırlık maçı ile sona eriyor. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Karagümrük ile Fenerbahçe bugün İstanbul'da karşılaşacak. Koronavirüs gölgesinde oynanacak müsabaka öncesi sarı lacivertli ekibin hocası Erol Bulut'u zorlu bir kadro planlaması bekliyordu. Bulut'un, 11'i milli maç, 4'ü sakatlık nedeniyle kadroda bulunmayan oyuncular yerine altyapıdan genç isimleri tercih etmesi bekleniyor. Fenerbahçe Youtube kanalı aboneleri şifresiz yayın ile Fenerbahçe Karagümrük maçını canlı izleyebilecek.
CANLI İZLE: FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe'de milli takımlara giden 11 futbolcu dışında, sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Jose Sosa, Samatta, Tolga Ciğerci ve Serdar Aziz dışındaki tüm oyuncular Fatih Karagümrük karşısında forma giyecek.
İşte, karşılaşma hakkında detaylar...
FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Karagümrük maçı 15 Kasım Pazar günü saat 16:00'da Kadıköy Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanacak. Maç, Fenerbahçe'nin Youtube kanalında yayınlanacak.
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FENERBAHÇE'DE KARAR GÜNÜ
F.Bahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un bugüne dek fazla şans veremediği oyuncuların 11'e girip giremeyecekleri büyük ölçüde bugün netleşecek. Bulut'un özellikle de Mert Hakan Yandaş'ın performansını görmek amacıyla istediği Fatih Karagümrük maçı bugün saat 16.00'da oynanacak. Fenerbahçe'nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada, milli takımlara giden 11 futbolcunun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Samatta, Tolga Ciğerci ve Serdar Aziz dışındaki tüm oyuncular forma giyecek.
Sezon öncesi G.Saray ile yapılan transfer yarışında Emre Belözoğlu etkisiyle rotayı F.Bahçe'ye çeviren Mert Hakan, A Milli Takım'ın Macaristan ile oynadığı maçta sakatlanınca sarı lacivertli ekipteki formasını kaptırmış ve ligin ilk 8 haftasında kulübeye mahkûm
kalmıştı. Geçen sezonun yıldızları arasında yer alan genç oyuncunun ilk 11'de oynaması gerektiği yönündeki görüşler son Konyaspor yenilgisiyle yoğunlaşınca Bulut, kadroda revizyon yapabileceği sinyalini vermişti.