Fenerbahçe Karagümrük maçı canlı izle! Fenerbahçe Karagümrük maçı hangi kanalda? Fenerbahçe resmi YouTube kanalı

Milli maç arası hazırlık maçı ile sona eriyor. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Karagümrük ile Fenerbahçe bugün İstanbul'da karşılaşacak. Koronavirüs gölgesinde oynanacak müsabaka öncesi sarı lacivertli ekibin hocası Erol Bulut'u zorlu bir kadro planlaması bekliyordu. Bulut'un, 11'i milli maç, 4'ü sakatlık nedeniyle kadroda bulunmayan oyuncular yerine altyapıdan genç isimleri tercih etmesi bekleniyor. Fenerbahçe Youtube kanalı aboneleri şifresiz yayın ile Fenerbahçe Karagümrük maçını canlı izleyebilecek.

CANLI İZLE: FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'de milli takımlara giden 11 futbolcu dışında, sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Jose Sosa, Samatta, Tolga Ciğerci ve Serdar Aziz dışındaki tüm oyuncular Fatih Karagümrük karşısında forma giyecek.

İşte, karşılaşma hakkında detaylar...